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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

иллюстрация

Погодка благоволит. Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные

8 июля 2024, 10:16
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные

В некоторых местах уже можно найти поспевшую ягоду, рассказывают жители региона.

Жители Омской области рассказали о том, как прошла «тихая охота» на прошедших выходных. Грибники опубликовали в соцсетях фотографии с большими ведрами.

Так, в минувшее воскресенье омичка Вера остановилась на первом километре дороги после Ачаирского монастыря. Там она набрала немного маслят, подберезовиков и один подосиновик. Также лес порадовал четырьмя шикарными белыми грибами, рассказала женщина. Ягода же пока что зеленая.

Фото: «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Сергей в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» опубликовал фотографии своего лесного урожая. За Азово, на повороте на Александровку он зашел в лес на целых пять часов. Был не один, а в дружной компании из четырех человек. По его словам, за грибами пришлось поохотиться, а вот ягод очень много.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Грибы#Грибник#Досуг#Грибники Омска и Омской области
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