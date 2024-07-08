Погодка благоволит. Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Жители Омской области рассказали о том, как прошла «тихая охота» на прошедших выходных. Грибники опубликовали в соцсетях фотографии с большими ведрами.
Так, в минувшее воскресенье омичка Вера остановилась на первом километре дороги после Ачаирского монастыря. Там она набрала немного маслят, подберезовиков и один подосиновик. Также лес порадовал четырьмя шикарными белыми грибами, рассказала женщина. Ягода же пока что зеленая.
Сергей в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» опубликовал фотографии своего лесного урожая. За Азово, на повороте на Александровку он зашел в лес на целых пять часов. Был не один, а в дружной компании из четырех человек. По его словам, за грибами пришлось поохотиться, а вот ягод очень много.