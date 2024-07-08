Погодка благоволит. Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные

Сергей в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» опубликовал фотографии своего лесного урожая. За Азово, на повороте на Александровку он зашел в лес на целых пять часов. Был не один, а в дружной компании из четырех человек. По его словам, за грибами пришлось поохотиться, а вот ягод очень много.