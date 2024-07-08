gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

иллюстрация

Новые правила. Омичам рассказали, сколько машин можно будет припарковать у дома

8 июля 2024, 06:09
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске установят норму, которая позволит контролировать парковку у дома

Согласно предложению, две трети парковочных мест должны находиться на одном участке с жилым зданием.

В Омске планируют установить нормы для парковок, которые будут строить при возведении многоэтажек. Рассмотрение этого вопроса пройдет 10 июля на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования городского совета Омска.

Согласно новым правилам, на участке, где расположен или будет построен многоквартирный дом, должно быть оборудовано не менее 70% парковочных мест от общей потребности.

«Оставшиеся места постоянного хранения индивидуального автотранспорта должны быть размещены в пределах 500 м от многоквартирного дома на плоскостных открытых стоянках или в многоуровневых стоянках», — уточняется в проекте решения.

Напомним, что ранее в городе были введены новые ограничения. Теперь за неправильную парковку в определенных местах грозит штраф в размере до полутора тысяч рублей.

Запрет от мэра. В Омске за парковку в особенном месте грозит штраф до полутора тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
В департаменте контроля сообщили о количестве омичей, оставивших авто на газонеПосле жалоб горожан. В Омске появятся специальные парковки для электросамокатовВ Омске начали штрафовать за парковку автомобилей на газоне
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Парковка#Градостроительство#Новости#Архитектура#Горсовет#Парковка автомобилей#Парковки#Подземная парковка#Запрещение парковки#Многоквартирные дома
Подпишитесь
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
Вчера, 10:00
Искра, Белослава и Атай. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Сегодня, 04:06
Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления
Сегодня, 03:23
На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц
Сегодня, 05:01
«Дорогая штука». Гендиректор Омского аэропорта рассказал о перспективах аэроэкспресса
Вчера, 13:32
60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
Сегодня, 03:01