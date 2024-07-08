Новые правила. Омичам рассказали, сколько машин можно будет припарковать у дома

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Омске планируют установить нормы для парковок, которые будут строить при возведении многоэтажек. Рассмотрение этого вопроса пройдет 10 июля на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования городского совета Омска.
Согласно новым правилам, на участке, где расположен или будет построен многоквартирный дом, должно быть оборудовано не менее 70% парковочных мест от общей потребности.
«Оставшиеся места постоянного хранения индивидуального автотранспорта должны быть размещены в пределах 500 м от многоквартирного дома на плоскостных открытых стоянках или в многоуровневых стоянках», — уточняется в проекте решения.
Напомним, что ранее в городе были введены новые ограничения. Теперь за неправильную парковку в определенных местах грозит штраф в размере до полутора тысяч рублей.