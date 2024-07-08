Кишечная инфекция, грязь, драки: отзывы туристов об отдыхе на Черном море в 2024 году

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Конечно, многих не устраивает толпа на пляже. Мест настолько не хватает, что отдыхающие загорают стоя. При этом шезлонги — удовольствие не из дешевых. Стоимость одного доходит до 1,5-2 тыс рублей, рассказал турист по имени Илья. Их расхватывают как горячие пирожки, бронируя на сутки вперед, так что даже при деньгах можно остаться без шезлонга.
Илья поселился с семьей в тихом поселке под Геленджиком. Им повезло, так как место было нелюдное, обстановка спокойная. Хотя даже в небольших пляжных уголках все равно толпы туристов.
Проблема, которая уже стала постоянной. Черное море — грязное, и это факт. На побережье всегда валяется мусор, который при жаре издает соответствующий запах еще сильнее, а в воде при этом не лучше. Грязная вода, в которой приходится купаться туристам, буквально заполнена отходами.
Также Черное море добавляет приезжим водоросли. Так случилось недавно в Анапе. Их прибило к берегу, где отдыхающим пришлось терпеть источающее морской травой зловоние. С уборкой вместе с тем обстоят дела очень туго, а еще вводят запрет на купание из-за здешних проблем. Это, разумеется, доставляет большие неудобства туристам.
Денис из Краснодара заявил, что вода в Черном море такая же холодная, как в Крещенские морозы. Температура воды у берегов Анапы резко упала до 16 градусов, в то время как температура воздуха достигла 36 градусов. Специалисты объясняют, что случился апвеллинг. Это явление, когда холодные подводные течения поднимаются к поверхности моря.
Цены на отдых на Черном море запредельные, говорят туристы. Так, чтобы отдохнуть на пляже «Золотая бухта» надо заплатить около 500-1000 рублей (1 человек). Лежаки при этом предоставляют в аренду по той же стоимости. А если хочешь покататься на гидроцикле, то платить 1,3 тыс рублей за пять минут катания. Самое дешевое удовольствие в сравнении с другими видами досуга — банан. Прокатиться на нем стоит 400-500 рублей.
«Создается впечатление, что с посетителей пытаются собрать по максимуму, словно это последний раз», — отметила Кристина из Уфы.
Один из туристов из Волгограда столкнулся с негативом со стороны местных жителей. По его мнению, здешние открыто ненавидят туристов. Также отдыхающие недовольны обслуживанием в отелях. В номере было много насекомых и перебои с водой, недоброжелательный персонал, рассказала одна из девушек, приехавших на курорт.
В Черном море легко подхватить кишечную инфекцию. В особенности риск заражения есть у детей. Туристка Кристина поделилась, что ее маленькие дети, которым меньше десяти лет, тяжело болеют после купания.
Шезлонг для многих приезжих оказывается на втором месте, а на первом — больничная койка. Местные жители при этом считают, что инфекции распространяются из-за наплыва туристов.
Вечерние прогулки на курорте могут закончиться неприятным инцидентом из-за особого контингента. Турист в Геленджике заметил во время променада можно увидеть насилие на улицах. Так, три раза за пределами отеля он наблюдал с компаний драки. Полицейских, которые должны патрулировать город, отдыхающие так и не увидели.