Кишечная инфекция, грязь, драки: отзывы туристов об отдыхе на Черном море в 2024 году

Цены на отдых на Черном море запредельные, говорят туристы. Так, чтобы отдохнуть на пляже «Золотая бухта» надо заплатить около 500-1000 рублей (1 человек). Лежаки при этом предоставляют в аренду по той же стоимости. А если хочешь покататься на гидроцикле, то платить 1,3 тыс рублей за пять минут катания. Самое дешевое удовольствие в сравнении с другими видами досуга — банан. Прокатиться на нем стоит 400-500 рублей.