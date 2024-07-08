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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

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Кишечная инфекция, грязь, драки: отзывы туристов об отдыхе на Черном море в 2024 году

8 июля 2024, 15:16
Фото: gorod55.ru
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Оказалось, что на Черном море в этом году не отдыхают, а выживают. Россияне поделились своими наблюдениями и заявили о кошмаре, который творится на курорте. Отзывы туристов о Черном море — в материале Города55.

Переполненные пляжи

Конечно, многих не устраивает толпа на пляже. Мест настолько не хватает, что отдыхающие загорают стоя. При этом шезлонги — удовольствие не из дешевых. Стоимость одного доходит до 1,5-2 тыс рублей, рассказал турист по имени Илья. Их расхватывают как горячие пирожки, бронируя на сутки вперед, так что даже при деньгах можно остаться без шезлонга.

Илья поселился с семьей в тихом поселке под Геленджиком. Им повезло, так как место было нелюдное, обстановка спокойная. Хотя даже в небольших пляжных уголках все равно толпы туристов.

Грязная вода и мусор

Проблема, которая уже стала постоянной. Черное море — грязное, и это факт. На побережье всегда валяется мусор, который при жаре издает соответствующий запах еще сильнее, а в воде при этом не лучше. Грязная вода, в которой приходится купаться туристам, буквально заполнена отходами.

Также Черное море добавляет приезжим водоросли. Так случилось недавно в Анапе. Их прибило к берегу, где отдыхающим пришлось терпеть источающее морской травой зловоние. С уборкой вместе с тем обстоят дела очень туго, а еще вводят запрет на купание из-за здешних проблем. Это, разумеется, доставляет большие неудобства туристам.

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Фото: gorod55.ru

Холодное море

Денис из Краснодара заявил, что вода в Черном море такая же холодная, как в Крещенские морозы. Температура воды у берегов Анапы резко упала до 16 градусов, в то время как температура воздуха достигла 36 градусов. Специалисты объясняют, что случился апвеллинг. Это явление, когда холодные подводные течения поднимаются к поверхности моря.

Высокие цены

Цены на отдых на Черном море запредельные, говорят туристы. Так, чтобы отдохнуть на пляже «Золотая бухта» надо заплатить около 500-1000 рублей (1 человек). Лежаки при этом предоставляют в аренду по той же стоимости. А если хочешь покататься на гидроцикле, то платить 1,3 тыс рублей за пять минут катания. Самое дешевое удовольствие в сравнении с другими видами досуга — банан. Прокатиться на нем стоит 400-500 рублей.

«Создается впечатление, что с посетителей пытаются собрать по максимуму, словно это последний раз», — отметила Кристина из Уфы.
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Фото: gorod55.ru

Плохой сервис

Один из туристов из Волгограда столкнулся с негативом со стороны местных жителей. По его мнению, здешние открыто ненавидят туристов. Также отдыхающие недовольны обслуживанием в отелях. В номере было много насекомых и перебои с водой, недоброжелательный персонал, рассказала одна из девушек, приехавших на курорт.

Кишечные инфекции

В Черном море легко подхватить кишечную инфекцию. В особенности риск заражения есть у детей. Туристка Кристина поделилась, что ее маленькие дети, которым меньше десяти лет, тяжело болеют после купания.

Шезлонг для многих приезжих оказывается на втором месте, а на первом — больничная койка. Местные жители при этом считают, что инфекции распространяются из-за наплыва туристов.

Проблемы с безопасностью

Вечерние прогулки на курорте могут закончиться неприятным инцидентом из-за особого контингента. Турист в Геленджике заметил во время променада можно увидеть насилие на улицах. Так, три раза за пределами отеля он наблюдал с компаний драки. Полицейских, которые должны патрулировать город, отдыхающие так и не увидели.

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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Отпуск#Путешествия#Черное море
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