Как выбрать кондиционер и сколько стоит работа мастера по установке в Омске

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Для разных целей используются разные кондиционеры. Есть несколько типов: промышленные, коммерческие и бытовые. Покупатели отталкиваются при выборе кондиционера от показателей мощности и максимальной обслуживаемой площади.
Бытовые кондиционеры — устройства с мощностью не более 10 кВт, которой вполне достаточно для регулировки температуры в помещениях до 100 кв м. Это небольшие устройства, относительно легкие. Их берут для квартир, небольших частных домов, офисов.
Есть линейные модели и инверторные. Кондиционеры первого типа запускаются при повышении температуры в комнате выше заданного показателя на несколько значений. Такие кондиционеры отличаются сложностью настройки и значительным колебанием температуры, но имеют демократичную стоимость.
Инверторные кондиционеры позволяют поддерживать заданный уровень температуры без отклонений от обозначенных параметров и одновременно экономить до 30% электроэнергии. Кондиционеры инверторного типа меньше подвержены износу, чем линейные модели. Однако такие устройства могут шуметь в зависимости от рабочей мощности.
Также кондиционеры различают по месту установки: на стене, потолке или на окне. Также есть устройства, которые ставят на пол.
Стоимость кондиционера вместе с его установкой в Омске начинается от 12,5 тыс рублей. От 17 тыс рублей стоит М-1 MBO-07HN1 Meibo. Продавец на Авито сообщает, что в нем устроена самоочистка внутреннего блокa, надежные компрессоры GRЕЕ, антикоррозийнoe покрытиe теплообменникa. Также есть режим Турбо и возможность подключения через WI-FI.
Другой продавец предлагает купить у него кондиционеры марок Haier, Еlесtrоlux, Вallu, Lеssar, Zanussi. В стоимость входит установка. Их покупают напрямую от склада. Также в объявлении отмечается, что цены установлены ниже рыночных на 5-7%.
Всe кондиционеры новые, в заводской упаковке, уточняет продавец. На них при покупке будет действовать гарантия до пяти лет.
На Авито также есть кондиционеры стоимостью 23 тыс рублей. Например, такая цена выставлена для кондиционера Ballu BSO вместе с монтажом. Продавец говорит, что у него качественная сборка, действует трехлетняя гарантия.
В то же время в популярном магазине электроники DNS самый дешевый кондиционер стоит 13,3 тыс рублей. Это настенный DEXP AC-CX9ONF. Лучше всего его использовать в помещении до 25 кв м. Есть функции вентиляции, обогрева, осушения и охлаждения.
В целом отзывы на него положительные, но существенным недостатком является шум, который слышно даже при закрытых окнах. Очевидным преимуществом при этом является низкая цена.
За 17,4 тыс рублей можно приобрести в магазине настенный кондиционер для дома марки iFFALCON F1 ONF 07. Средняя оценка — 4.72 из 5. Один из покупателей отметил плюсы этого устройства: быстро охлаждает комнату площадью 21кв м, особенно с закрытой дверью, хороший компрессор, компактные размеры внешнего блока.