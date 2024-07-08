Как выбрать кондиционер и сколько стоит работа мастера по установке в Омске

Лето в самом разгаре, температура не уменьшается, а только прибавляется. Помочь справиться с жарой могут холодные напитки и вентиляторы, однако их все равно недостаточно. Как выбрать кондиционер для дома и какие сейчас цены? Подробности — в материале Города55.

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