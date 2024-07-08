Готовьте вентиляторы. Омичей предупредили о предстоящей жаре и дождях

Ранее Город55 писал о предстоящих магнитных бурях. Астрономы сделали прогноз о том, что магнитосфера Земли будет волноваться в конце этого месяца. Вспышки на Солнце вызовут магнитную бурь уровня G1. Она ожидается 28 июля. Кроме того, колебания в космическом пространстве возможны 29 и 30 июля.