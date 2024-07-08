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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

иллюстрация

Готовьте вентиляторы. Омичей предупредили о предстоящей жаре и дождях

8 июля 2024, 11:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Синоптики предупредили омичей о предстоящей жаре и дождях

В целом аномальных температур не ожидается, однако будет достаточно жарко.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. По их данным к середине неделе воздух прогреется до +31 градуса.

Во вторник, 9 июля, ночью будет +11… +16 градусов. Дневная температура составит +22… +27 градусов. Возможен слабый дождь. Северный, северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В среду, 10 июля, ночью столбик термометра покажет +11… +16 градусов. Днем будет +24… +29 градусов, дождь. Северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

В четверг, 11 июля, ночью будет +14… +19 градусов. Днем воздух прогреется до +26… +31 градусов. Местами может пройти небольшой дождь с грозой. Северо-западный ветер задует с порывами 7-12 м/с.

Ранее Город55 писал о предстоящих магнитных бурях. Астрономы сделали прогноз о том, что магнитосфера Земли будет волноваться в конце этого месяца. Вспышки на Солнце вызовут магнитную бурь уровня G1. Она ожидается 28 июля. Кроме того, колебания в космическом пространстве возможны 29 и 30 июля.

В конце июля на Омскую область обрушится магнитная буря
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#Алина Ясинская#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Россия#Новости#Дождь#Жара#Обь-Иртышское УГМС#Аномальная жара
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