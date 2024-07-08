АЗС «Топлайн» превращает каждую покупку в шанс на миллион

У омичей остается еще два месяца для того, чтобы увеличить свои шансы на получение призов. После 26 августа всем участникам акции «Заправка на миллион. Жаркое лето» будут присвоены индивидуальные номера из расчета один номер за каждые сто накопленных шансов. Чем больше номеров будет присвоено участнику, тем выше будут его шансы стать победителем. Определение победителей будет происходить в прямом эфире «12 канала».