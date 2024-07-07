Водитель погиб. На выезде из Омска произошло смертельное ДТП

Как сообщил пресс-центр областного ГАИ, столкновение произошло сегодня, около 6 часов вечера, на первом километре автодороги, связывающей Омск и село Пушкино. За рулем Nissan'а находился 58-летний мужчина — травмы, полученные в ДТП, оказались смертельными.