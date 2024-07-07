Водитель погиб. На выезде из Омска произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Как сообщил пресс-центр областного ГАИ, столкновение произошло сегодня, около 6 часов вечера, на первом километре автодороги, связывающей Омск и село Пушкино. За рулем Nissan'а находился 58-летний мужчина — травмы, полученные в ДТП, оказались смертельными.
Сотрудники Госавтоинспекции инициировали проверку инцидента — им предстоит установить все подробности произошедшего.
Напомним, ранее Город55 сообщал о похожем происшествии: в минувшую субботу, в ДТП на территории Большереченского района Омской области пострадали 4 человека, двое из них — дети.