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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Фото с места ДТП

Водитель погиб. На выезде из Омска произошло смертельное ДТП

7 июля 2024, 15:18
Фото: Пресс-центр ГАИ по Омской области
Фото с места ДТП

В ГАИ рассказали о смертельной аварии на выезде из Омска

Мужчина, находившийся за рулем авто, не справился с управлением и оказался в кювете, протаранив дерево.

Как сообщил пресс-центр областного ГАИ, столкновение произошло сегодня, около 6 часов вечера, на первом километре автодороги, связывающей Омск и село Пушкино. За рулем Nissan'а находился 58-летний мужчина — травмы, полученные в ДТП, оказались смертельными.

Сотрудники Госавтоинспекции инициировали проверку инцидента — им предстоит установить все подробности произошедшего.

Напомним, ранее Город55 сообщал о похожем происшествии: в минувшую субботу, в ДТП на территории Большереченского района Омской области пострадали 4 человека, двое из них — дети.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Авария#Травмы#Проверка#Происшествие#Новости#Большереченский район#Госавтоинспекция#ГАИ
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