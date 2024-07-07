gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

иллюстрация

Пенсионерка из Омска лишилась 5,75 млн рублей, пообщавшись с мошенниками

7 июля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Мошенники выманили у омской пенсионерки более 5 млн рублей

Мошенники смогли обмануть пенсионерку, настаивая на том, что она якобы перевела деньги «государственному преступнику».

В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о возбуждении очередного уголовного дела по статье «Мошенничество». На этот раз жертвой злоумышленников стала 64-летняя жительница Кировского округа Омска.

Как рассказала потерпевшая, мошенники позвонили ей и сообщили о том, что якобы она перевела деньги «государственному преступнику» и если она срочно не выполнит кое-какие «манипуляции» для «защиты» оставшихся средств, то отвечать уже придется по всей строгости закона.

Кроме упора на вероятную уголовную ответственность злоумышленники очень старались показаться убедительными и для этого даже направили пенсионерке документ с ее личными данными. К сожалению, женщина поверила лжи мошенников и выполнила все, о чем ее «попросили».

В итоге, на счета уже настоящих преступников — мошенников, отправились 5,75 млн рублей, большая часть из которых — деньги от продажи квартиры. Кроме того, пенсионерка, выполняя «поручения» злоумышленников взяла и два кредита на общую сумму в 600 тыс рублей.

Ведутся следственные действия, личности мошенников устанавливаются.

Напомним, похожий случай был зарегистрирован совсем недавно, 3 июля: 66-летняя омичка лишилась 9 млн рублей, переговорив с липовым «руководителем торгово-промышленной палаты».

Опять «безопасный счет». Пенсионерка из Омска перевела мошенникам почти 9 млн рублей
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Мошенничество#УМВД#Уголовное дело#Мошенники#Пенсионерка#Новости#Следствие#Кировский округ#Преступники
Подпишитесь
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичей
Сегодня, 08:25
В Контрольно-счетной палате раскритиковали развязку у Ленинградского моста в Омске
Сегодня, 11:58
Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов
Сегодня, 05:16
Екатерина Мизулина раскритиковала людей, обливших «перцовкой» рэпера Кишлака в Омске
Сегодня, 05:40
15 метров за 5 миллионов. В Омской области возведут мост через реку Чебаклинка
Сегодня, 04:39