Пенсионерка из Омска лишилась 5,75 млн рублей, пообщавшись с мошенниками

Как рассказала потерпевшая, мошенники позвонили ей и сообщили о том, что якобы она перевела деньги «государственному преступнику» и если она срочно не выполнит кое-какие «манипуляции» для «защиты» оставшихся средств, то отвечать уже придется по всей строгости закона.