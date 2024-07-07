Пенсионерка из Омска лишилась 5,75 млн рублей, пообщавшись с мошенниками

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о возбуждении очередного уголовного дела по статье «Мошенничество». На этот раз жертвой злоумышленников стала 64-летняя жительница Кировского округа Омска.
Как рассказала потерпевшая, мошенники позвонили ей и сообщили о том, что якобы она перевела деньги «государственному преступнику» и если она срочно не выполнит кое-какие «манипуляции» для «защиты» оставшихся средств, то отвечать уже придется по всей строгости закона.
Кроме упора на вероятную уголовную ответственность злоумышленники очень старались показаться убедительными и для этого даже направили пенсионерке документ с ее личными данными. К сожалению, женщина поверила лжи мошенников и выполнила все, о чем ее «попросили».
В итоге, на счета уже настоящих преступников — мошенников, отправились 5,75 млн рублей, большая часть из которых — деньги от продажи квартиры. Кроме того, пенсионерка, выполняя «поручения» злоумышленников взяла и два кредита на общую сумму в 600 тыс рублей.
Ведутся следственные действия, личности мошенников устанавливаются.
Напомним, похожий случай был зарегистрирован совсем недавно, 3 июля: 66-летняя омичка лишилась 9 млн рублей, переговорив с липовым «руководителем торгово-промышленной палаты».