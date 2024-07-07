Мощная жара и дожди. На Омскую область надвигается потепление до +30

Ну, а немного передохнуть от внезапного потепления можно будет только на выходных: преодолев пятничный «пик», в субботу и воскресенье температура пойдет на спад, принеся облачность и дожди. К слову, температура в эти дни будет держаться в диапазоне от +19 до +27 градусов.