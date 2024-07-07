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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

иллюстрация

Мощная жара и дожди. На Омскую область надвигается потепление до +30

7 июля 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

После относительно прохладных выходных в Омскую область придет мощное потепление

Душно и влажно — примерно так можно будет охарактеризовать следующую неделю, исходя из прогноза погоды: температура будет только расти.

По информации сервиса визуализации погоды Ventusky, прохладные выходные почти на исходе: в понедельник и вторник температура еще будет держаться на уровне 15-23 градусов тепла (вероятно, этому поспособствует переменная облачность), но дальше столбик термометра уверенно поползет вверх.

В среду, 10 июля, нижняя «планка» температуры установится на 17 градусах тепла — и то, на какую-то пару часов. К полудню воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. Но, к слову, позагорать в такую погоду не получится — омичей ожидает облачность всех видов: от переменной до «с прояснениями».

11 июля, в четверг, прохладнее тоже не станет: уже в 9:00 утра столбик термометра покажет +22 градуса, в полдень — уже 27-29 градусов, но последствия такого стремительного нагрева скажутся позже: ближе к вечеру возможны дожди.

Последний рабочий день недели, пятница, станет самым жарким: после полудня синоптики обещают 30-градусную жару, вот только уповать на дождь не стоит — вероятность осадков 12 июля будет только в первой половине дня.

На прогнозе хорошо видно, как растут температурыНа прогнозе хорошо видно, как растут температуры
На прогнозе хорошо видно, как растут температуры
Фото: Ventusky

Ну, а немного передохнуть от внезапного потепления можно будет только на выходных: преодолев пятничный «пик», в субботу и воскресенье температура пойдет на спад, принеся облачность и дожди. К слову, температура в эти дни будет держаться в диапазоне от +19 до +27 градусов.

Однако все равно напомним: погода капризна и своенравна, поэтому всегда уточняйте прогноз незадолго до выхода из дома — чтобы не пришлось спешно искать укрытие от дождя. К тому же, синоптики обещали, что именно этот месяц и будет самым дождливым:

Зной уходит. Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем
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#Илья Скобин#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Температура#Дожди#Влажность#Облачность
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