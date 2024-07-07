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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

иллюстрация

15 метров за 5 миллионов. В Омской области возведут мост через реку Чебаклинка

7 июля 2024, 04:39
Фото: 1MI
иллюстрация

В Большеуковском районе Омской области появится мост через реку Чебаклинка

Администрация Чебаклинского сельского поселения приступила к поискам подрядчика для возведения переправы: сооружение планируют возвести до 2026 года, но вся необходимая документация должна быть готова уже к 15 декабря.

Соответствующую запись Главное управление контрактной системы Омской области разместило на портале ЕИС «Закупки». Как отмечается в документах, приложенных к закупке, заказчиком работ выступает администрация Чебаклинского сельского поселения: строительство моста должны завершить в 2026 году.

Однако, основной массив «бумажных работ» — оформление документов и разработка проектной документации должен быть завершен уже в этом году (не позже 15 декабря).

Строительные работы планируется провести одним этапом: будущий мост рассчитан на две полосы для транспорта, а его длина составит 15 метров. Но, возможны варианты: подрядчик должен будет подготовить к согласованию сразу два варианта конструкции. Кто именно займется работами пока неизвестно — аукцион завершится 18 июля.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выделении 2,8 млрд рублей на капитальный ремонт моста у Телецентра:

Не жалеют. На капремонт моста у Телецентра в Омске потратят больше двух миллиардов
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#Илья Скобин#Общество#Транспорт#Омская область#Мост#Строительство#Аукцион#Капитальный ремонт#Подрядчик#Новости#Проектная документация#Чебаклинка#Согласование
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