15 метров за 5 миллионов. В Омской области возведут мост через реку Чебаклинка

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Соответствующую запись Главное управление контрактной системы Омской области разместило на портале ЕИС «Закупки». Как отмечается в документах, приложенных к закупке, заказчиком работ выступает администрация Чебаклинского сельского поселения: строительство моста должны завершить в 2026 году.
Однако, основной массив «бумажных работ» — оформление документов и разработка проектной документации должен быть завершен уже в этом году (не позже 15 декабря).
Строительные работы планируется провести одним этапом: будущий мост рассчитан на две полосы для транспорта, а его длина составит 15 метров. Но, возможны варианты: подрядчик должен будет подготовить к согласованию сразу два варианта конструкции. Кто именно займется работами пока неизвестно — аукцион завершится 18 июля.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выделении 2,8 млрд рублей на капитальный ремонт моста у Телецентра: