15 метров за 5 миллионов. В Омской области возведут мост через реку Чебаклинка

Строительные работы планируется провести одним этапом: будущий мост рассчитан на две полосы для транспорта, а его длина составит 15 метров. Но, возможны варианты: подрядчик должен будет подготовить к согласованию сразу два варианта конструкции. Кто именно займется работами пока неизвестно — аукцион завершится 18 июля.