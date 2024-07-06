«Уральские авиалинии» и «Якутия» задержали больше 60% рейсов в омском аэропорту

В омском аэропорту опубликовали показатели регулярности полетов по итогам июня. В списке 19 авиакомпаний. Самыми опаздывающими оказались «Уральские авиалинии» и «Якутия». Они выполнили вовремя менее 40% рейсов. Также каждый второй борт от компании «Нордстар» нарушает график полетов.