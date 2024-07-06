«Уральские авиалинии» и «Якутия» задержали больше 60% рейсов в омском аэропорту

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В омском аэропорту опубликовали показатели регулярности полетов по итогам июня. В списке 19 авиакомпаний. Самыми опаздывающими оказались «Уральские авиалинии» и «Якутия». Они выполнили вовремя менее 40% рейсов. Также каждый второй борт от компании «Нордстар» нарушает график полетов.
Самым пунктуальным авиаперевозчиком в прошлом месяце оказалась компания «ИрАэро». Также в тройке лидеров «ЮТэйр» и «Азимут».
Ранее Город55 публиковал фоторепортаж из омского аэропорта. 1 июля в воздушной гавани прошел официальный споттинг.