Сдвигал восприятие. Омский бизнес-коуч Лупинос «прокачал» чиновников из Оренбурга

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Омский бизнес-тренер Евгений Лупинос рассказал в своих социальных сетях, как он работал с командой из 72 человек — это были чиновники экономического блока из разных районов Оренбуржья. По словам Лупиноса, под его руководством команда не только научилась эффективно взаимодействовать, но и разработала программу экономического развития для нескольких муниципалитетов.
«В итоге мы справились! Улетаю в Москву с чувством выполненного долга», — написал в своих соцсетях Лупинос.
Неизвестно, во сколько обошлось обучение городскому бюджету. Однако на официальной странице бизнес-тренера было указано, что стоимость двухдневного очного тренинга составляет 60 тысяч рублей.
Тренинг включает в себя очную подготовку к командной работе, коллективное принятие решений, развитие лидерских качеств, отработку навыков публичных выступлений и ведения переговоров. Кроме того, для участников предусмотрены дополнительные задания, которые помогут развить их компетенции с учетом индивидуальных особенностей.
Напомним, что Евгений Лупинос в свое время стал победителем конкурса «Лидеры России». А нынешний губернатор Омской области Виталий Хоценко — финалистом второго сезона.