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иллюстрация

Сдвигал восприятие. Омский бизнес-коуч Лупинос «прокачал» чиновников из Оренбурга

6 июля 2024, 08:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский бизнес-тренер Лупинос «прокачал» оренбургских чиновников

Бизнес-тренер Евгений Лупинос провел работу с командой оренбургских чиновников. Он пытался помочь им перейти от бюрократического подхода к более человекоцентричному.

Омский бизнес-тренер Евгений Лупинос рассказал в своих социальных сетях, как он работал с командой из 72 человек — это были чиновники экономического блока из разных районов Оренбуржья. По словам Лупиноса, под его руководством команда не только научилась эффективно взаимодействовать, но и разработала программу экономического развития для нескольких муниципалитетов.

«В итоге мы справились! Улетаю в Москву с чувством выполненного долга», — написал в своих соцсетях Лупинос.

Неизвестно, во сколько обошлось обучение городскому бюджету. Однако на официальной странице бизнес-тренера было указано, что стоимость двухдневного очного тренинга составляет 60 тысяч рублей.

Тренинг включает в себя очную подготовку к командной работе, коллективное принятие решений, развитие лидерских качеств, отработку навыков публичных выступлений и ведения переговоров. Кроме того, для участников предусмотрены дополнительные задания, которые помогут развить их компетенции с учетом индивидуальных особенностей.

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Фото: Официальный сайт Евгения Лупиноса

Напомним, что Евгений Лупинос в свое время стал победителем конкурса «Лидеры России». А нынешний губернатор Омской области Виталий Хоценко — финалистом второго сезона.

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