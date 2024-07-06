Сдвигал восприятие. Омский бизнес-коуч Лупинос «прокачал» чиновников из Оренбурга

Омский бизнес-тренер Евгений Лупинос рассказал в своих социальных сетях, как он работал с командой из 72 человек — это были чиновники экономического блока из разных районов Оренбуржья. По словам Лупиноса, под его руководством команда не только научилась эффективно взаимодействовать, но и разработала программу экономического развития для нескольких муниципалитетов.