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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В Омской области женщина устроила ДТП, в котором пострадали 4 человека

Постарадали дети и взрослые. В Омской области столкнулись две иномарки

6 июля 2024, 07:29
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области женщина устроила ДТП, в котором пострадали 4 человека

Авария произошла в Большереченском районе на трассе Омск-Тара.

Сегодня утром, 6 июля, в Болшереченском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщили в омской полиции.

По предварительным данным, 60-летняя женщина за рулем Honda ехала по трассе Омск-Тара и не пропустила на перекрестке Peugeot, за рулем которого находился 78-летний мужчина.

В результате аварии водителю Peugeot, а также его пассажирам, 51-летней женщине и двум девочкам 11-и и 9-и лет, потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее Город55 рассказывал об аварии на Красном Пути. Там автобус врезался в троллейбус, пострадала 16-летняя пассажирка.

В омских Нефтяниках автобус врезался в троллейбус, пассажирке понадобилась помощь
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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Пассажиры#Проверка#Столкновение#Хонда#Большереченский район#Госавтоинспекция#Медицинская помощь
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