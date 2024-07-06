Постарадали дети и взрослые. В Омской области столкнулись две иномарки

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Сегодня утром, 6 июля, в Болшереченском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщили в омской полиции.
По предварительным данным, 60-летняя женщина за рулем Honda ехала по трассе Омск-Тара и не пропустила на перекрестке Peugeot, за рулем которого находился 78-летний мужчина.
В результате аварии водителю Peugeot, а также его пассажирам, 51-летней женщине и двум девочкам 11-и и 9-и лет, потребовалась помощь врачей. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее Город55 рассказывал об аварии на Красном Пути. Там автобус врезался в троллейбус, пострадала 16-летняя пассажирка.