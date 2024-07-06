Опасные абрикосы. Из Узбекистана в Омск завезли фрукты с прожорливым насекомым

Ранее Город55 рассказывал об еще одном опасном вредителе — амбарном долгоносике. Эти насекомые питаются хранящимся зерном, таким как пшеница, ячмень и овес. Они предпочитают цельные зерна, но могут обитать и на дробленых. Однако можно легко избавиться от вредителей, поддерживая определенную температуру и влажность.