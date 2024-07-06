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Updated Сегодня, 09:30

иллюстрация

Опасные абрикосы. Из Узбекистана в Омск завезли фрукты с прожорливым насекомым

6 июля 2024, 09:28
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Из Узбекистана в Омск завезли две партии зараженных абрикосов

В Омск привезли две партии абрикосов, которые оказались заражены. Фрукты были доставлены из Узбекистана и содержали личинки восточной плодожорки.

В региональном Россельхознадзоре сообщили, что в этом сезоне были обнаружены две партии зараженных абрикосов, поступивших из Республики Узбекистан. С 25 по 26 июня специалисты проверили качество абрикосов и выяснили, что фрукты заражены восточной плодожоркой.

Чтобы предотвратить распространение вредителя на территории Омской области, специалисты провели фумигацию поступивших фруктов. В итоге после повторной проверки специалисты убедились, что в абрикосах нет вредителей, и разрешили их продажу.

Напомним, что в этом году в нашем регионе уже зафиксировали семь случаев заражения фруктов и овощей карантинными вредителями. Два из них — восточной плодожоркой.

Ранее Город55 рассказывал об еще одном опасном вредителе — амбарном долгоносике. Эти насекомые питаются хранящимся зерном, таким как пшеница, ячмень и овес. Они предпочитают цельные зерна, но могут обитать и на дробленых. Однако можно легко избавиться от вредителей, поддерживая определенную температуру и влажность.

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