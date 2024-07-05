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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:28

Вратарь НХЛ поздравил жителей Новокузнецка с открытием хоккейной коробки

5 июля 2024, 05:25
Голкипер хоккейной команды НХЛ Florida Panthers Сергей Бобровский записал видеообращение к жителям Новокузнецка. Ролик был опубликован в официальных социальных сетях администрации Центрального района города.

Бобровский поздравил новокузнечан с открытием новой хоккейной площадки у школы №4 Центрального района, пожелал ученикам и тренерскому составу успехов и процветания. Он также выразил надежду на появление новых талантов и пожелал всем добра, пишет sibdepo.ru.

Открытие хоккейной площадки при школе произошло 4 июля в рамках программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Это место не только для молодых хоккеистов, здесь будут заниматься и представители других видов спорта, например, футбола и флорбола.

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