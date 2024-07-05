В Омске предпринимательницу заставили убрать бетонные плиты с территории пастбища

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Пресс-служба омских судебных приставов сообщила, что представители администрации Красноярского сельского поселения обратились в суд с иском к индивидуальному предпринимателю с требованием освободить земельный участок.
Ранее женщина арендовала участок земли в Красноярском сельском поселении. На этом участке она планировала вести коммерческую деятельность: установить забор и уложить бетонные плиты для обустройства дороги в прибрежной зоне, рядом с рекой на пирсе.
Как оказалось, арендованные земли были предназначены для использования в качестве пастбищ, поэтому в продлении аренды женщине отказали. Предпринимательницу обязали вернуть участок в первоначальное состояние, но она этого так и не сделала.
В итоге суд постановил, что женщина должна освободить земельный участок, демонтировав железобетонные плиты площадью 446 квадратных метров и снеся металлическое ограждение.
Однако женщина не торопилась приступать к работе. В результате ее привлекли к административной ответственности за невыполнение требований исполнительного документа. Ей назначили штраф и взыскали исполнительский сбор. После этого омичка осознала, что решение суда все же придется исполнить, а своим бездействием лишь усугубит ситуацию.