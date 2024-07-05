В Омске предпринимательницу заставили убрать бетонные плиты с территории пастбища

Однако женщина не торопилась приступать к работе. В результате ее привлекли к административной ответственности за невыполнение требований исполнительного документа. Ей назначили штраф и взыскали исполнительский сбор. После этого омичка осознала, что решение суда все же придется исполнить, а своим бездействием лишь усугубит ситуацию.