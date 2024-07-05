В Омске осудили сотрудника АГЗС, по вине которого в доме взорвался газовый баллон

Напомним, что несчастный случай произошел в декабре 2022 года. Сотрудник АГЗС заправил два 5-литровых бытовых газовых баллона для своего знакомого, хотя знал, что используемая им установка предназначена только для заправки автомобильных баллонов и не имеет товарных весов для безопасного наполнения бытовых баллонов.