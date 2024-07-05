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судебное заседание

В Омске осудили сотрудника АГЗС, по вине которого в доме взорвался газовый баллон

5 июля 2024, 07:01
Фото: Прокуратура Омской области
судебное заседание
Сотрудник АГЗС рискнул и заправил два 5-литровых бытовых газовых баллона для своего знакомого. В тот же день баллон лопнул прямо в доме, и начался пожар. Хозяин дома и его супруга погибли.

В региональной прокуратуре рассказали о решении, вынесенном Полтавским районным судом. Суд приговорил 29-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы. Однако наказание было заменено на принудительные работы на тот же срок. Теперь из заработной платы осужденного будут удерживать 10% в доход государства.

Подчеркнем, что мужчина так и не признал свою вину.

последствия взрыва
Видео: СУ СКР по Омской области

Напомним, что несчастный случай произошел в декабре 2022 года. Сотрудник АГЗС заправил два 5-литровых бытовых газовых баллона для своего знакомого, хотя знал, что используемая им установка предназначена только для заправки автомобильных баллонов и не имеет товарных весов для безопасного наполнения бытовых баллонов.

место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: Прокуратура Омской области

Утром того же дня 62-летний мужчина принес в свой дом баллон, который лопнул из-за переполнения. Это привело к пожару, в результате которого хозяин дома и его жена получили ожоги. Несмотря на оказанную медпомощь, они скончались от полученных травм.

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