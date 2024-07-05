В конце июля на Омскую область обрушится магнитная буря

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омскую область 28 июля накроет магнитная буря. Она достигнет уровня G1 (слабая буря). Также магнитосфера будет оставаться возбужденной 29 и 30 июля.
Магнитные бури могут вызвать недомогания у метеозависимых людей. Частыми симптомами являются головная боль, повышение артериального давления, бессонница или сонливость. Также могут возникнуть панические атаки, болезненные ощущения в суставах.
Врачи рекомендуют во время магнитных бурь высыпаться и не принимать тяжелую пищу.