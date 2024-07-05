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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Иллюстрация

В конце июля на Омскую область обрушится магнитная буря

5 июля 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
В последние дни месяца магнитосфера в регионе будет возбужденной.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омскую область 28 июля накроет магнитная буря. Она достигнет уровня G1 (слабая буря). Также магнитосфера будет оставаться возбужденной 29 и 30 июля.

Магнитные бури могут вызвать недомогания у метеозависимых людей. Частыми симптомами являются головная боль, повышение артериального давления, бессонница или сонливость. Также могут возникнуть панические атаки, болезненные ощущения в суставах.

Врачи рекомендуют во время магнитных бурь высыпаться и не принимать тяжелую пищу.

Врач Чудаков дал рекомендации для метеозависимых людей во время магнитных бурь
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#Евгений Игишев#Наука#Здоровье#Омская область#Прогноз#Магнитная буря#Метеозависимость#Головная боль#Магнитосфера#Бессонница#Рекомендации#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ
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