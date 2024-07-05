Цена взлетела. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» выкупили за 3,5 миллиона

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
В Омске нашли нового владельца для недостроенного спортивно-оздоровительного центра на Волгоградской, рядом с «Бауцентром». Здание готово на 5%: бывший застройщик — омское агентство «АТО» — успел только возвести фундамент на участке площадью 3,1 га. После чего амбициозный проект встал на паузу.
За долгострой на торгах развернулась ожесточенная борьба. Участниками аукциона стали местные компании «Региональный землеустроительный центр», «Навигационно-информационный центр Глонасс», «Бюро решений инвестиционных задач», «Диалог», «Строй Индустрия», а также Егор Соловьев из Самарской области. В процессе торгов начальная цена выросла с 299,6 тысяч до 3,47 млн рублей. За такую стоимость долгострой в перспективном месте достался ООО «Региональный землеустроительный центр».
Компанией с нулевой выручкой за 2023 год, специализирующейся на землеустройстве, владеет и руководит Владимир Ефремов. Интересно, какой проект новый собственник решит реализовать на Волгоградской.
Напомним, что построить спортивно-оздоровительный центр изначально рассчитывали в 2016 году. В здании должны были появиться фитнес-зал, 25-метровый бассейн, спа-центр, стоматологическая клиника, кафе и др.
Ранее Город55 рассказывал, что на Левобережье планируют возвести спорткомплекс за 733 млн рублей. Он появится на территории микрорайона «Зеленая река».