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Updated Сегодня, 04:58

На Волгоградской успели только возвести фундамент

Цена взлетела. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» выкупили за 3,5 миллиона

5 июля 2024, 04:56
Фото: ГИС Торги
На Волгоградской успели только возвести фундамент

Готовый на 5% оздоровительный центр за омским «Бауцентром» выкупили за 3,5 млн

За лот на торгах развернулась ожесточенная борьба, в результате чего цена выросла с 300 тысяч до 3,5 млн рублей.

В Омске нашли нового владельца для недостроенного спортивно-оздоровительного центра на Волгоградской, рядом с «Бауцентром». Здание готово на 5%: бывший застройщик — омское агентство «АТО» — успел только возвести фундамент на участке площадью 3,1 га. После чего амбициозный проект встал на паузу.

За долгострой на торгах развернулась ожесточенная борьба. Участниками аукциона стали местные компании «Региональный землеустроительный центр», «Навигационно-информационный центр Глонасс», «Бюро решений инвестиционных задач», «Диалог», «Строй Индустрия», а также Егор Соловьев из Самарской области. В процессе торгов начальная цена выросла с 299,6 тысяч до 3,47 млн рублей. За такую стоимость долгострой в перспективном месте достался ООО «Региональный землеустроительный центр».

Компанией с нулевой выручкой за 2023 год, специализирующейся на землеустройстве, владеет и руководит Владимир Ефремов. Интересно, какой проект новый собственник решит реализовать на Волгоградской.

Участок с долгостроем на ВолгоградскойУчасток с долгостроем на Волгоградской
Участок с долгостроем на Волгоградской
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что построить спортивно-оздоровительный центр изначально рассчитывали в 2016 году. В здании должны были появиться фитнес-зал, 25-метровый бассейн, спа-центр, стоматологическая клиника, кафе и др.

Ранее Город55 рассказывал, что на Левобережье планируют возвести спорткомплекс за 733 млн рублей. Он появится на территории микрорайона «Зеленая река».

Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Долгострой#Торги#Новости#Спорткомплекс#Спортивно-оздоровительный комплекс
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