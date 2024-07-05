Цена взлетела. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» выкупили за 3,5 миллиона

В Омске нашли нового владельца для недостроенного спортивно-оздоровительного центра на Волгоградской, рядом с «Бауцентром». Здание готово на 5%: бывший застройщик — омское агентство «АТО» — успел только возвести фундамент на участке площадью 3,1 га. После чего амбициозный проект встал на паузу.