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Posted 5 июля, 06:13

Published 5 июля, 06:13

Modified 5 июля, 06:18

Updated 5 июля, 06:18

иллюстрация

Соцконтракты работают. В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%

5 июля 2024, 06:13
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%

Второй год подряд наш регион получает 500 млн рублей для заключения социальных контрактов. На данный момент уже заключено 2 тысячи таких контрактов.

В Омской области уровень бедности снизился на 10%. Этого удалось достичь благодаря социальному контракту. Об этом рассказала в эфире программы «Вести Омск» Ирина Варнавская, министр труда и социального развития Омской области.

«Президент поставил задачу снизить уровень бедности в два раза к 2030 году. Социальный контракт — это мощный инструмент, который позволяет людям самостоятельно находить возможности выйти из кризиса и трудной жизненной ситуации. В прошлом году было заключено более 5 тысяч социальных контрактов. Мы видим результаты. Омичи вкладывают эти деньги в свое дело, например, в развитие подсобного хозяйства», — уточнила Варнавская.

В 2024 году наш регион снова получил финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 500 млн рублей. Благодаря этому уже было заключено 2 тысячи контрактов.

Социальный контракт для малоимущих в Омске в 2024 году
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