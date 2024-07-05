Соцконтракты работают. В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%

Posted 5 июля, 06:13
Published 5 июля, 06:13
Modified 5 июля, 06:18
Updated 5 июля, 06:18
В Омской области уровень бедности снизился на 10%. Этого удалось достичь благодаря социальному контракту. Об этом рассказала в эфире программы «Вести Омск» Ирина Варнавская, министр труда и социального развития Омской области.
«Президент поставил задачу снизить уровень бедности в два раза к 2030 году. Социальный контракт — это мощный инструмент, который позволяет людям самостоятельно находить возможности выйти из кризиса и трудной жизненной ситуации. В прошлом году было заключено более 5 тысяч социальных контрактов. Мы видим результаты. Омичи вкладывают эти деньги в свое дело, например, в развитие подсобного хозяйства», — уточнила Варнавская.
В 2024 году наш регион снова получил финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 500 млн рублей. Благодаря этому уже было заключено 2 тысячи контрактов.