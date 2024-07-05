Симптомы магнитной бури: почему у метеозависимых болит голова

Для людей, страдающих от сильной реакции на погоду, рекомендуется подготовиться заранее к периоду магнитных возмущений. В это время лучше избегать напряженных дел и физических нагрузок, а лучше провести время дома, занимаясь спокойными делами или прогуливаясь на свежем воздухе. При более легких признаках нет необходимости в строгих ограничениях, но стоит обеспечить себя достаточным отдыхом и легким питанием.