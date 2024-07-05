Симптомы магнитной бури: почему у метеозависимых болит голова

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:33
Магнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия у многих людей. Те, кто особенно чувствителен к изменениям в погоде, начинают ощущать дискомфорт за сутки до начала магнитных бурь и даже раньше.
Врачи считают, что чаще всего первыми признаками становятся усиление боли в суставах и головная боль. Важно помнить, что на физическое состояние влияют не только колебания магнитного поля, но также атмосферное давление и уровень влажности. Все эти факторы вместе могут значительно снизить эффективность работы организма.
Реакция на изменение погоды зависит от состояния вегетативной нервной системы, которая определяется генетическими особенностями и типом телосложения. Также на подверженность воздействию погоды могут влиять различные заболевания, в основном связанные с сердечно-сосудистой системой, например, ишемическая болезнь сердца или высокое давление. Магнитные бури могут ухудшить самочувствие у людей с проблемами дыхательной системы, таких как бронхиальная астма, и привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.
Для людей, страдающих от сильной реакции на погоду, рекомендуется подготовиться заранее к периоду магнитных возмущений. В это время лучше избегать напряженных дел и физических нагрузок, а лучше провести время дома, занимаясь спокойными делами или прогуливаясь на свежем воздухе. При более легких признаках нет необходимости в строгих ограничениях, но стоит обеспечить себя достаточным отдыхом и легким питанием.
Людям с высоким давлением рекомендуется проконсультироваться у врача. Врач может назначить успокаивающие средства для стабилизации давления во время магнитных бурь.
Ранее Город55 рассказывал, что Омскую область в конце июля накроет магнитная буря.