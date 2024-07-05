Сенатор Брыксин назвал виды помощи, которую могут получить участники СВО и их семьи

Он отметил, что сегодня все участники СВО имеют право на военную ипотеку, которую регламентирует закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». По условиям этой программы кредит дают на срок от одного года до 20 лет. При этом военнослужащий обязан погасить его до того, как ему исполнится 45 лет. На сегодняшний день данную программу курирует Росвоенипотека. С условиями программы можно ознакомиться на сайте ведомства. Об этом пишет newizv.ru.