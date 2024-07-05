Сенатор Брыксин назвал виды помощи, которую могут получить участники СВО и их семьи

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Он отметил, что сегодня все участники СВО имеют право на военную ипотеку, которую регламентирует закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». По условиям этой программы кредит дают на срок от одного года до 20 лет. При этом военнослужащий обязан погасить его до того, как ему исполнится 45 лет. На сегодняшний день данную программу курирует Росвоенипотека. С условиями программы можно ознакомиться на сайте ведомства. Об этом пишет newizv.ru.
Данные условия также охватывают полное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего за счет единовременного начисления на именной накопительный счет в размере задолженности по кредиту.
Что касается трудовых гарантий для мобилизованных и добровольцев, сенатор отметил, что за этими категориями граждан в соответствии с принятыми недавно поправками в Трудовой кодекс РФ сохраняются рабочие места. Их трудовые контракты также не расторгаются, а приостанавливаются. В течение трех месяцев они смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. При этом время приостановления действия контракта также засчитывается в трудовой стаж работника.
Аналогичные условия распространяются и на госслужащих. Дополнительные гарантии еще распространяются и на членов семей мобилизованных и добровольцев. Одна из таких мер — сохранение места работы при сокращении численности или штата сотрудников.
Александр Брыксин рассказал и о мерах поддержки солдат на фронте — от детских писем защитникам до покупки внедорожников и антидроновых ружей. Брыксин также отметил, что неоднократно из личных средств приобретал военным различное оборудование, включая беспилотники и тепловизоры, медикаменты, гуманитарную помощь, строительные материалы.