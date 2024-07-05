РЭО опубликовал 2-й выпуск альбома лучших практик раздельного сбора отходов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что строительство крупных объектов по переработке отходов, приобретение контейнеров и оборудования требуют существенных финансовых и временных вложений. В то же время во многих регионах уже практикуются различные форматы РСО. Глава РЭО считает, что сборник обеспечит систематизацию знаний в области инструментов раздельного сбора мусора, который занимает важное место в развитии циркулярной экономики в России. Сбор и публикация практик со всей страны в одном альбоме позволит более оперативно выполнить задачи в отрасли обращения с отходами, которые сейчас стоят перед компанией, пишут newsnn.ru.