РЭО опубликовал 2-й выпуск альбома лучших практик раздельного сбора отходов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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В него вошли разные способы и инструменты РСО — от мусорных баков во дворах до экологических пунктов и интернет-сервисов, посредством которых можно сдавать отходы на переработку.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что строительство крупных объектов по переработке отходов, приобретение контейнеров и оборудования требуют существенных финансовых и временных вложений. В то же время во многих регионах уже практикуются различные форматы РСО. Глава РЭО считает, что сборник обеспечит систематизацию знаний в области инструментов раздельного сбора мусора, который занимает важное место в развитии циркулярной экономики в России. Сбор и публикация практик со всей страны в одном альбоме позволит более оперативно выполнить задачи в отрасли обращения с отходами, которые сейчас стоят перед компанией, пишут newsnn.ru.
Наряду с контейнерами для РСО во многих регионах реализуются проекты по эффективному сбору вторичного сырья от населения. Следует отметить, что частью общей инфраструктуры обращения с ТКО стали мобильные приложения и интернет-сервисы, где пункты приема отходов аккумулированы в единой системе информирования, аналитики и мотивации пользователей.
Большая часть населения считает, что РСО сводится к установке разноцветных баков на площадке возле дома. Однако в России используется большое количество других способов сдачи отходов на переработку, включая экологические центры, экологические пункты, экологические станции и умные аппараты, дополняющие инфраструктуру и повышающие ее доступность для пользователей. На это обратил внимание замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов. Он подчеркнул, что РЭО продолжает заниматься сбором и анализом разных практик раздельного сбора мусора по всей стране, чтобы в конечном итоге создать комплексную систему обращения с отходами.
Новый сборник будет направлен региональным властям. В РЭО сообщили, что сейчас идет работа над следующей частью альбома, где акцент будет сделан на сбор конкретных фракций отходов.