«Расходимся, права не нарушены»: прокуратуру не заинтересовал снос елей у ТЦ «Омский»

Скан ответа уже опубликован в паблике «Зеленого дома» с характерным комментарием: «Все, расходимся, граждане. Наши права не нарушены. По версии прокуратуры. Можно спать спокойно. Ну или в суд обратиться, если не согласны». В комментариях уже звучат предложения и в самом деле подать судебный иск.