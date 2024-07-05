«Расходимся, права не нарушены»: прокуратуру не заинтересовал снос елей у ТЦ «Омский»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
История о вырубке елей у торгового центра «Омский» получила продолжение. Город55 уже писал о том, что комиссия по сносу и обрезке одобрила снос 13 деревьев, признанных сухостойными. После этого омская экологическая организация «Зеленый дом» направила обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой взять вырубку и обещанные компенсационные высадки на прокурорский контроль.
— Вероятно, происходит непоправимое, — написали в своем обращении активисты, — УДХиБ г. Омска в очередной раз собирается обрушить всю мощь муниципального благоустройства на столь ненавистные им деревья…
Авторы письма заявили, что, по данным от «неравнодушных граждан», 13 сухих елей рядом с ТЦ не наберется, и напомнили о том, что ели у ТЦ «для многих омичей являются неотъемлемой частью городской среды, более того — лицом города».
Природоохранная прокуратура переслала обращение прокурора города, а ответ «Зеленому дому» пришел из прокуратуры Центрального округа. Из этого документа следует, что история с елями прокурорских работников не заинтересовала.
— При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы, — говорится в письме. — Если Вы полагаете, что нарушены Ваши права, Вы вправе самостоятельно обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, приложив соответствующие документы, подтверждающие Ваши требования.
Скан ответа уже опубликован в паблике «Зеленого дома» с характерным комментарием: «Все, расходимся, граждане. Наши права не нарушены. По версии прокуратуры. Можно спать спокойно. Ну или в суд обратиться, если не согласны». В комментариях уже звучат предложения и в самом деле подать судебный иск.
Напомним: на данный момент и вырубка, и высадка новых елей — дело решенное, но точные сроки неизвестны. На заседании комиссии по сносу и обрезке говорилось о том, что еще ряд елей у ТЦ находится в «угнетенном состоянии», а значит, 13 деревьями дело может не ограничиться.