Правоохранители установили подозреваемого в скальпировании девушки в Кузбассе

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.



В ходе совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников СК и МВД России был установлен 21-летний гражданин Республики Таджикистан, причастный к преступлению. В настоящее время с ним работает следователь, решается вопрос об избрании меры пресечения.



Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ (истязание). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, пишет sibdepo.ru.



