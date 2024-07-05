Правоохранители установили подозреваемого в скальпировании девушки в Кузбассе

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.
В ходе совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников СК и МВД России был установлен 21-летний гражданин Республики Таджикистан, причастный к преступлению. В настоящее время с ним работает следователь, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ (истязание). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, пишет sibdepo.ru.