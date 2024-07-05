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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Правоохранители установили подозреваемого в скальпировании девушки в Кузбассе

5 июля 2024, 09:14
Правоохранительные органы Кузбасса установили личность человека, причастного к жестокому видео со скальпированием жительницы Междуреченска.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.

В ходе совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников СК и МВД России был установлен 21-летний гражданин Республики Таджикистан, причастный к преступлению. В настоящее время с ним работает следователь, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ (истязание). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, пишет sibdepo.ru.

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