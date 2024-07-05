Озвучены новые даты окончания спецоперации и масштабы влияния НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить конфликт с Россией. Он отметил, то ВСУ терпят большие потери. По его информации, с начала СВО украинские военные потеряли 31 тыс человек. Вместе с тем в апреле этого года Сергей Шойгу, который еще был на тот момент на посту министра обороны РФ, сообщал, что ВСУ лишились порядка 450 тыс солдат. В ноябре планируется «саммит мира», к нему Зеленский хочет подготовить план урегулирования.