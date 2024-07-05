Озвучены новые даты окончания спецоперации и масштабы влияния НАТО

Posted Вчера, 20:39
Published Вчера, 20:39
Modified Вчера, 20:41
Updated Вчера, 20:41
В Соединенных Штатах Америки нарастают обороты предвыборной гонки. Дональд Трамп в недавних дебатах с действующим президентом Джо Байденом выглядел более уверенно. Его победа может помочь завершению конфликта на Украине, но российские политики несильно на это надеются.
Так, депутат Госдумы Анатолий Вассерман говорит, что военные действия могут продолжиться. По его мнению, влиятельные люди в Америки хотят поддерживать напряжение, поэтому с западной стороны будут идти сопротивление.
Также Вассерман высказался по поводу прочности НАТО. По его прогнозам, запас составит от одного до пяти лет. Он считает, что поддержка Украины Америкой может привести к ослаблению экономики Европейского союза.
По мнению миллиардера Олега Дерипаска, спецоперация может продлиться еще год, до мая 2025 года. Он отметил, что на предстоящем встрече в Давосе, где обсудят условия мира между Россией и Украиной, необходимо присутствовать представителям РФ, чтобы дискуссия была более эффективной.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить конфликт с Россией. Он отметил, то ВСУ терпят большие потери. По его информации, с начала СВО украинские военные потеряли 31 тыс человек. Вместе с тем в апреле этого года Сергей Шойгу, который еще был на тот момент на посту министра обороны РФ, сообщал, что ВСУ лишились порядка 450 тыс солдат. В ноябре планируется «саммит мира», к нему Зеленский хочет подготовить план урегулирования.
Ранее на саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Зеленский подписывал соглашение о гарантиях безопасности для Киева, включая военную, финансовую и дипломатическую помощь. Также Украина заключила двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.
Международное сообщество ищет варианты того, как урегулировать кризис. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что из-за затягивающегося конфликта России и Украины страдают мирные граждане.
Одновременно с этим НАТО продолжает укреплять свои восточные рубежи, размещая дополнительные контингенты и вооружение в странах Прибалтики и Восточной Европы. В свою очередь Россия стала активнее проводить военные учения и расширила военные базы в регионах.