Омичам дали советы, как не застрять в турецких аэропортах из-за забастовок в Анталье

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Россиянам стало сложнее добраться до Турции, на регулярность авиарейсов повлияли забастовки в Анталье, начавшиеся еще в июне. Грузчики, к которым впоследствии присоединились авиадиспетчеры, недовольны условиями работы. В итоге теперь в аэропорте Антальи, как сообщают «Новые известия», регулярные задержки вылетов и очереди.
Туристам, которые не хотят сталкиваться с проблемами, советуют присмотреться к другим курортам Турции. Аэропорты в этих городах работают четко, по расписанию. Помимо самой популярной Антальи, в которую можно улететь из 34 городов России, прямые перелеты в 2024 году открыты еще в шесть турецких аэропортов. Находятся они в следующих курортных местах:
Напомним, ранее Город55 рассказывал о задержках рейсов из Омска в Сочи. В омском аэропорту этот момент объяснили поздним прибытием самолетов.