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Стамбул

Омичам дали советы, как не застрять в турецких аэропортах из-за забастовок в Анталье

5 июля 2024, 07:53
Фото: 1MI
Стамбул
Помимо Антальи, где с июля сложилась напряженная ситуация из-за недовольств грузчиков и авиадиспетчеров, россияне могут выбрать для отдыха и другие турецкие курорты.

Россиянам стало сложнее добраться до Турции, на регулярность авиарейсов повлияли забастовки в Анталье, начавшиеся еще в июне. Грузчики, к которым впоследствии присоединились авиадиспетчеры, недовольны условиями работы. В итоге теперь в аэропорте Антальи, как сообщают «Новые известия», регулярные задержки вылетов и очереди.

Туристам, которые не хотят сталкиваться с проблемами, советуют присмотреться к другим курортам Турции. Аэропорты в этих городах работают четко, по расписанию. Помимо самой популярной Антальи, в которую можно улететь из 34 городов России, прямые перелеты в 2024 году открыты еще в шесть турецких аэропортов. Находятся они в следующих курортных местах:

  • Стамбул. Прямые полеты из 13 российских городов выполняют авиаперевозчики Pegasus Airlines, Победа, Nordwind Airlines, Аэрофлот и Utair. Билеты на самолет туда и обратно начинаются от 30-40 тысяч рублей;
  • Даламан. Улететь напрямую можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Уфы. Самолеты обслуживают авиакомпании Победа, S7, Аэрофлот, Royal Flight, AZURair, Уральские авиалинии и Nordwind Airlines;
  • Бодрум. Рейсы выполняют Победа, Аэрофлот, Royal Flight и AZURair. Самолеты отправляются до дорогого и премиального курорта из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Новосибирска;
  • Измир. Улететь сюда можно только из Москвы и Санкт-Петербурга на самолетах Аэрофлота и Pegasus Airlines. Стоимость билетов на самолет начинается от 34 тысяч рублей;
  • Газипаша-Аланья. В небольшой аэропорт напрямую можно добраться только из Москвы и только самолетами одной авиакомпании — Победы.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о задержках рейсов из Омска в Сочи. В омском аэропорту этот момент объяснили поздним прибытием самолетов.

В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
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#Юлия Истомина#Общество#Отдых#Туризм#Самолет#Омская область#Россия#Аэропорт#Турция#Новости#Полет в турцию#Путешествия
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