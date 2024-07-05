Омичам дали советы, как не застрять в турецких аэропортах из-за забастовок в Анталье

Туристам, которые не хотят сталкиваться с проблемами, советуют присмотреться к другим курортам Турции. Аэропорты в этих городах работают четко, по расписанию. Помимо самой популярной Антальи, в которую можно улететь из 34 городов России, прямые перелеты в 2024 году открыты еще в шесть турецких аэропортов. Находятся они в следующих курортных местах: