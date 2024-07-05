Новые жертвы. В водоемах Омской области утонуло двое мужчин

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Купание в водоемах Омской области обернулось гибелью для двоих мужчин. По информации регионального МЧС, трагедии произошли в Исилькульском и Большереченском районах.
В Исилькульском районе мужчина утонул, купаясь в котловане. Его тело из воды достали очевидцы. Во втором случае 47-летний житель Большереченского района решил искупаться в Иртыше и в результате утонул. В МЧС сообщили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.
Оба места не были оборудованы и предназначены для купания.
Напомним, что недавно чуть не утонули три девочки на Кировском пляже в Омске. Подростков 2008, 2010 и 2011 годов рождения госпитализировали с признаками утопления. Предупреждение матроса-спасателя о запрете купания девочек не остановило.