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Новые жертвы. В водоемах Омской области утонуло двое мужчин

5 июля 2024, 09:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

Двое мужчин утонули, купаясь в водоемах Омской области

Оба погибших, по информации омского МЧС, купались в необорудованных местах.

Купание в водоемах Омской области обернулось гибелью для двоих мужчин. По информации регионального МЧС, трагедии произошли в Исилькульском и Большереченском районах.

В Исилькульском районе мужчина утонул, купаясь в котловане. Его тело из воды достали очевидцы. Во втором случае 47-летний житель Большереченского района решил искупаться в Иртыше и в результате утонул. В МЧС сообщили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

Оба места не были оборудованы и предназначены для купания.

Напомним, что недавно чуть не утонули три девочки на Кировском пляже в Омске. Подростков 2008, 2010 и 2011 годов рождения госпитализировали с признаками утопления. Предупреждение матроса-спасателя о запрете купания девочек не остановило.

Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше
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