Новые жертвы. В водоемах Омской области утонуло двое мужчин

В Исилькульском районе мужчина утонул, купаясь в котловане. Его тело из воды достали очевидцы. Во втором случае 47-летний житель Большереченского района решил искупаться в Иртыше и в результате утонул. В МЧС сообщили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.