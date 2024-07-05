Лето возвращается. На выходных в Омске стабильно будет +28 градусов

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какой будет погода в Омске в ближайшие выходные. Омичей ожидает комфортная летняя погода, омрачить которую, правда, могут кратковременные дожди с грозами. Синоптики прогнозируют осадки и на субботу, и на воскресенье.
По ночам с 6 по 8 июля будет от +11 до +18 градусов, днем воздух будет прогреваться до +22…+28 градусов. В ночь на субботу, кстати, в отдельных районах возможен туман.
Дождь не задержится надолго. Уже в понедельник омичам обещают день без осадков.
Напомним, что на июль у синоптиков не самый оптимистичный прогноз. Месяц окажется достаточно дождливым, но теплым. Норма осадков будет превышена на 120%.