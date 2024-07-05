Лето возвращается. На выходных в Омске стабильно будет +28 градусов

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какой будет погода в Омске в ближайшие выходные. Омичей ожидает комфортная летняя погода, омрачить которую, правда, могут кратковременные дожди с грозами. Синоптики прогнозируют осадки и на субботу, и на воскресенье.