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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

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Лето возвращается. На выходных в Омске стабильно будет +28 градусов

5 июля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
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Омичей ожидают жаркие выходные с температурой до +28 градусов

В субботу и воскресенье, по прогнозам синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, возможны грозы.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какой будет погода в Омске в ближайшие выходные. Омичей ожидает комфортная летняя погода, омрачить которую, правда, могут кратковременные дожди с грозами. Синоптики прогнозируют осадки и на субботу, и на воскресенье.

По ночам с 6 по 8 июля будет от +11 до +18 градусов, днем воздух будет прогреваться до +22…+28 градусов. В ночь на субботу, кстати, в отдельных районах возможен туман.

Дождь не задержится надолго. Уже в понедельник омичам обещают день без осадков.

Прогноз погоды на 6–8 июляПрогноз погоды на 6–8 июля
Прогноз погоды на 6–8 июля
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что на июль у синоптиков не самый оптимистичный прогноз. Месяц окажется достаточно дождливым, но теплым. Норма осадков будет превышена на 120%.

Зной уходит. Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Потепление#Новости#Дождь#Осадки#Лето#Обь-Иртышское УГМС
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