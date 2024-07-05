Дорогая ошибка. Житель Иркутска случайно перевел омичу полмиллиона рублей

Однако житель Омска не согласился с исковыми требованиями. Он пояснил, что оформил в банке кредитную карту и активировал ее. Картой он не пользовался, а позже ее потерял. Обратившись в банк, он узнал, что с его карты в другом городе кто-то снял деньги. Мужчина не согласен с иском, так как сам он деньги с карты не снимал и не пользовался ими.