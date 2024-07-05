Дорогая ошибка. Житель Иркутска случайно перевел омичу полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:50
В пресс-службе омских судов сообщили, что житель Иркутска обратился в суд. Он рассказал, что 18 октября 2023 года по ошибке перевел на счет незнакомого омича несколько платежей на общую сумму 569 тысяч рублей.
Однако житель Омска не согласился с исковыми требованиями. Он пояснил, что оформил в банке кредитную карту и активировал ее. Картой он не пользовался, а позже ее потерял. Обратившись в банк, он узнал, что с его карты в другом городе кто-то снял деньги. Мужчина не согласен с иском, так как сам он деньги с карты не снимал и не пользовался ими.
Позже стало известно, что 24 октября 2023 года следователь в Иркутске завел уголовное дело по заявлению истца (часть 4 статьи 159 УК РФ). Согласно материалам дела, в период с 16 по 23 октября прошлого года неизвестный обманом завладел деньгами истца.
Районный суд пришел к выводу, что у ответчика не было законных оснований для получения денежных средств от истца. Эти средства не были переданы ему в соответствии с законом, договором или иным обязательством. Кроме того, суду не были представлены разумные объяснения того, как кто-то мог узнать пин-код банковской карты мужчины, чтобы снимать с нее деньги.
В итоге суд удовлетворил заявленные требования о взыскании неосновательного обогащения. Однако это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.