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иллюстрация

Дорогая ошибка. Житель Иркутска случайно перевел омичу полмиллиона рублей

5 июля 2024, 07:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Житель Иркутска по ошибке перевел омичу полмиллиона рублей

Житель Иркутска по ошибке перевел 569 тысяч рублей на расчетный счет жителя Седельниковского района Омской области.

В пресс-службе омских судов сообщили, что житель Иркутска обратился в суд. Он рассказал, что 18 октября 2023 года по ошибке перевел на счет незнакомого омича несколько платежей на общую сумму 569 тысяч рублей.

Однако житель Омска не согласился с исковыми требованиями. Он пояснил, что оформил в банке кредитную карту и активировал ее. Картой он не пользовался, а позже ее потерял. Обратившись в банк, он узнал, что с его карты в другом городе кто-то снял деньги. Мужчина не согласен с иском, так как сам он деньги с карты не снимал и не пользовался ими.

Позже стало известно, что 24 октября 2023 года следователь в Иркутске завел уголовное дело по заявлению истца (часть 4 статьи 159 УК РФ). Согласно материалам дела, в период с 16 по 23 октября прошлого года неизвестный обманом завладел деньгами истца.

Районный суд пришел к выводу, что у ответчика не было законных оснований для получения денежных средств от истца. Эти средства не были переданы ему в соответствии с законом, договором или иным обязательством. Кроме того, суду не были представлены разумные объяснения того, как кто-то мог узнать пин-код банковской карты мужчины, чтобы снимать с нее деньги.

В итоге суд удовлетворил заявленные требования о взыскании неосновательного обогащения. Однако это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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