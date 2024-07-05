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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Иллюстрация

Борются с заторами. Работу светофора на Левобережье Омска снова скорректировали

5 июля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

Режим работы важного светофора на Левобережье Омска снова скорректировали

Омский дептранс таким образом рассчитывает минимизировать пробки в районе улиц 70 лет Октября и Дмитриева.

В режим работы светофора на пересечении 70 лет Октября и Дмитриева внесли корректировки. В дептранспорта омской мэрии сообщили, что в часы пик утром и вечером разрешающий сигнал для транспорта, который выезжает с улицы Дмитриева (со стороны Ватутина), будет работать не 44 секунды, а 50 секунд.

В профильном департаменте рассчитывают, что это поможет снизить заторы на участке Левобережья.

Фото: Департамент транспорт администрации Омска

Напомним, что в субботу, раньше обозначенного срока, в Омске открыли для транспорта перекресток бульвара Архитекторов с улицами 70 лет Октября и Степанца. После этого с 1 июля сюда смог вернуться и общественный транспорт.

С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Департамент транспорта мэрии Омска#Светофор#Новости#Заторы
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