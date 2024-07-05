Борются с заторами. Работу светофора на Левобережье Омска снова скорректировали

В режим работы светофора на пересечении 70 лет Октября и Дмитриева внесли корректировки. В дептранспорта омской мэрии сообщили, что в часы пик утром и вечером разрешающий сигнал для транспорта, который выезжает с улицы Дмитриева (со стороны Ватутина), будет работать не 44 секунды, а 50 секунд.