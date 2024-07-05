Борются с заторами. Работу светофора на Левобережье Омска снова скорректировали

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В режим работы светофора на пересечении 70 лет Октября и Дмитриева внесли корректировки. В дептранспорта омской мэрии сообщили, что в часы пик утром и вечером разрешающий сигнал для транспорта, который выезжает с улицы Дмитриева (со стороны Ватутина), будет работать не 44 секунды, а 50 секунд.
В профильном департаменте рассчитывают, что это поможет снизить заторы на участке Левобережья.
Напомним, что в субботу, раньше обозначенного срока, в Омске открыли для транспорта перекресток бульвара Архитекторов с улицами 70 лет Октября и Степанца. После этого с 1 июля сюда смог вернуться и общественный транспорт.