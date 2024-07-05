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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

иллюстрация

Атака из космоса: когда будут новые магнитные бури в июле 2024 года

5 июля 2024, 14:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Магнитные бури дадут о себе знать в середине этого лета. Целая волна накроет жителей Земли в июле. Подробности — в материале Города55.

Какими бывают магнитные бури

В астрономии есть несколько категорий для оценок магнитных бурь: слабые, умеренные и большие. Их величина измеряется Kp- и G-индексами. Таким образом магнитные бури могут оцениваться по шкале G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури). Чем мощнее явление, тем больше влияние оно оказывает на жителей Земли и работу электроприборов.

Расписание магнитных бурь по дням 2024 года

Согласно расписанию магнитных бурь на июль, магнитосфера Земли будет волноваться как минимум семь раз. Соответствующие данные приводят ученые из Института космических исследований.

Так, уже прошла трехмагнитная магнитная буря в первый день июля. Теперь астрономы говорят о затяжном солнечном шторме, который случится на ближайших выходных. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но в субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, магнитное поле Земля будет находиться в возбужденном состоянии.

На самочувствие жителей планеты предстоящие магнитные бури в июле вряд ли повлияют, так как возмущения на защитной оболочке Земли будут слабыми. Ученые отмечают, что геомагнитные возмущения продлятся вплоть до 13 июля, но их сила также не будет на высоком уровне.

По прогнозу астрономов, далее магнитная буря случится в ночь с 16 на 17 июля. Она должна быть на уровне трех баллов. После этого из-за солнечной активности возможны колебания магнитосферы в период с 27 на 28 июля. В преддверии августа магнитная буря ожидается уровня G1 (слабая). Также могут быть волнения в космическом пространстве 29 и 30 июля, но они будут незначительными.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека

Метеочувствительные люди могут в период магнитных бурь чувствовать себя плохо. У кого-то появляются головные боли, некоторые быстрее утомляются, плохо спят. При сильных магнитных бурях наблюдается даже бессонница в особых случаях. Также врачи говорят о том, что в период геомагнитных колебаний пациенты жалуются на перепады давления.

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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Россия#Новости#Магнитные бури#Магнитосфера
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