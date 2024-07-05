Атака из космоса: когда будут новые магнитные бури в июле 2024 года

По прогнозу астрономов, далее магнитная буря случится в ночь с 16 на 17 июля. Она должна быть на уровне трех баллов. После этого из-за солнечной активности возможны колебания магнитосферы в период с 27 на 28 июля. В преддверии августа магнитная буря ожидается уровня G1 (слабая). Также могут быть волнения в космическом пространстве 29 и 30 июля, но они будут незначительными.