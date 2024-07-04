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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

иллюстрация

За «трофеями». В Омске водолазы спустились на дно Иртыша за 150 тысяч

4 июля 2024, 12:28
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске водолазы спустились на дно Иртыша за 150 тысяч

Работы проводятся, чтобы убраться в водоеме.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об обследовании акватории Иртыша. Работы проводятся рядом с муниципальными пляжами. Работы доверили специалистам ООО «Рескью ШОП».

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило контракт на сумму около 150 тыс рублей. Водолазы спускаются на дно и убирают оттуда бревна, коряги и мелкий мусор.

Градоначальник в своем телеграм-канале также напомним, что к лету на городские пляжи новый песок и установили специальное оборудование. На официальных площадках дежурят спасатели, но купаться при этом — не лучшая затея из-за грязной воды в Иртыше.

Ранее Город55 писал о инциденте с несовершеннолетними девушками. Подростки хотели покупаться на пляже, но три девочки начали тонуть. Их вовремя спасли. На пляже, к слову, дежурил спасатель.

Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше
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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Россия#Новости
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