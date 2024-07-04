За «трофеями». В Омске водолазы спустились на дно Иртыша за 150 тысяч

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об обследовании акватории Иртыша. Работы проводятся рядом с муниципальными пляжами. Работы доверили специалистам ООО «Рескью ШОП».
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило контракт на сумму около 150 тыс рублей. Водолазы спускаются на дно и убирают оттуда бревна, коряги и мелкий мусор.
Градоначальник в своем телеграм-канале также напомним, что к лету на городские пляжи новый песок и установили специальное оборудование. На официальных площадках дежурят спасатели, но купаться при этом — не лучшая затея из-за грязной воды в Иртыше.
Ранее Город55 писал о инциденте с несовершеннолетними девушками. Подростки хотели покупаться на пляже, но три девочки начали тонуть. Их вовремя спасли. На пляже, к слову, дежурил спасатель.