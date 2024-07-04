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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Туле произошла драка: один из участников достал пистолет

4 июля 2024, 14:03
Днем в четверг, 4 июля, на улице Оборонной в Туле произошла драка, во время которой один из участников достал пистолет.

Об этом очевидцы происшествия рассказали в telegram-канале «Тула Жесть», пишет tsn24.ru.

На опубликованных кадрах видно толпу мужчин, идущих по улице. Они выкрикивают угрозы в сторону кого-то, не попавшего в кадр. В какой-то момент один из участников стычки достал пистолет, после чего направил его на оппонента.

О пострадавших не сообщается, подробности происшествия на данный момент неизвестны. Также неизвестно, было ли оружие огнестрельным.

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