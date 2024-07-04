В Туле произошла драка: один из участников достал пистолет

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Об этом очевидцы происшествия рассказали в telegram-канале «Тула Жесть», пишет tsn24.ru.
На опубликованных кадрах видно толпу мужчин, идущих по улице. Они выкрикивают угрозы в сторону кого-то, не попавшего в кадр. В какой-то момент один из участников стычки достал пистолет, после чего направил его на оппонента.
О пострадавших не сообщается, подробности происшествия на данный момент неизвестны. Также неизвестно, было ли оружие огнестрельным.