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Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

иллюстрация

В Омске произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей

4 июля 2024, 02:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Омске

Авария произошла на перекрестке 24-й Северной и 11-й Амурской. По словам очевидцев, первое ДТП спровоцировало второе.

Накануне на перекрестке 24-й Северной и 11-й Амурской произошло ДТП с участием сразу пяти авто. Фотографии и видео с места аварии были опубликованы в группе «Аварийный Омск». На снимках видно, что машины стоят в плотном кольце практически в центре перекрестка. На первый взгляд сложно понять, как именно произошло ДТП.

момент ДТП (скриншот)момент ДТП (скриншот)
момент ДТП (скриншот)
Фото: «Аварийный Омск»

По словам одной из свидетельниц ДТП, на перекрестке изначально столкнулись три машины. Однако примерно через час к ним «присоединились» еще два авто.

Один из них, серебристого цвета, пытался повернуть. В это время по соседней полосе ехало такси. Водитель такси, вероятно, не заметил поворачивающую машину, поскольку тот был скрыт стоящими машинами, и врезался в нее.

На данный момент нет информации о причинах ДТП и о том, есть ли пострадавшие.

Напомним, ранее в центре города произошло ДТП с участием пешехода. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Как выяснилось, 23-летний водитель иномарки выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода. От сильного удара автомобиль отбросило на ограждение.

Горел красный сигнал. В центре Омска иномарка сбила пешехода и отлетела на ограждение
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