В Омске произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей

Накануне на перекрестке 24-й Северной и 11-й Амурской произошло ДТП с участием сразу пяти авто. Фотографии и видео с места аварии были опубликованы в группе «Аварийный Омск». На снимках видно, что машины стоят в плотном кольце практически в центре перекрестка. На первый взгляд сложно понять, как именно произошло ДТП.