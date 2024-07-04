В Омске произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:59
Накануне на перекрестке 24-й Северной и 11-й Амурской произошло ДТП с участием сразу пяти авто. Фотографии и видео с места аварии были опубликованы в группе «Аварийный Омск». На снимках видно, что машины стоят в плотном кольце практически в центре перекрестка. На первый взгляд сложно понять, как именно произошло ДТП.
По словам одной из свидетельниц ДТП, на перекрестке изначально столкнулись три машины. Однако примерно через час к ним «присоединились» еще два авто.
Один из них, серебристого цвета, пытался повернуть. В это время по соседней полосе ехало такси. Водитель такси, вероятно, не заметил поворачивающую машину, поскольку тот был скрыт стоящими машинами, и врезался в нее.
На данный момент нет информации о причинах ДТП и о том, есть ли пострадавшие.
Напомним, ранее в центре города произошло ДТП с участием пешехода. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Как выяснилось, 23-летний водитель иномарки выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода. От сильного удара автомобиль отбросило на ограждение.