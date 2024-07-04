ЦИК России утвердил новый порядок электронного голосования

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, необходимость такого решения возникла уже давно. Он пояснил, что первый документ на эту тему был принят почти 20 лет назад. Согласно Булаеву, «цифровизация избирательного процесса продвинулась далеко вперед — и многое изменилось».
В новом порядке особое внимание уделяется созданию условий для активного использования избирательного права каждым человеком, вне зависимости от его жизненной ситуации, подчеркнул Булаев. Кроме того, он отметил, что регионы могут выбирать между дистанционным голосованием через интернет и традиционным бумажным голосованием в случаях, когда это необходимо для определенных групп населения, пишет sibdepo.ru.