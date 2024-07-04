gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

ЦИК России утвердил новый порядок электронного голосования

4 июля 2024, 05:34
Избирательная комиссия России на заседании 3 июля утвердила новый способ электронного голосования.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, необходимость такого решения возникла уже давно. Он пояснил, что первый документ на эту тему был принят почти 20 лет назад. Согласно Булаеву, «цифровизация избирательного процесса продвинулась далеко вперед — и многое изменилось».

В новом порядке особое внимание уделяется созданию условий для активного использования избирательного права каждым человеком, вне зависимости от его жизненной ситуации, подчеркнул Булаев. Кроме того, он отметил, что регионы могут выбирать между дистанционным голосованием через интернет и традиционным бумажным голосованием в случаях, когда это необходимо для определенных групп населения, пишет sibdepo.ru.

Подпишитесь
Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
Вчера, 03:50
«Собрал 7 мешков мусора». Блогер Чистомэн приводил в порядок набережную в Омске
Сегодня, 06:20
В Омске потратят 10 млн рублей на инвентаризацию ливневки
Сегодня, 05:19
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
Сегодня, 03:30
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
Сегодня, 04:24
Каждый пятый. 1500 выпускников из Омской области решили пересдать ЕГЭ
Сегодня, 06:05