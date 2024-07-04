ЦИК России утвердил новый порядок электронного голосования

В новом порядке особое внимание уделяется созданию условий для активного использования избирательного права каждым человеком, вне зависимости от его жизненной ситуации, подчеркнул Булаев. Кроме того, он отметил, что регионы могут выбирать между дистанционным голосованием через интернет и традиционным бумажным голосованием в случаях, когда это необходимо для определенных групп населения, пишет sibdepo.ru.