Сезон открыт. Омичи рассказали, где можно собрать лесную землянику

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Омской области начался сезон сбора лесной земляники. Местные жители рассказали, где можно найти ягоду. Сообщения появились в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».
«Все, что удалось собрать, много зеленой. На электричке 33 км в сторону Кормиловки», — поделилась Мария Сергеевна.
«В сторону Классино. Ехали погулять. Ягода зеленая, из грибов несколько сыроежек и маслят встретили. Маслята червивые. Воды очень много стоит, а комары просто монстры», — сообщила Елена Шер.
«Утречком пошла в лес за ягодкой. Дождик меня немного помочил, но ничего. Лето. Любинский район, поселок Красный Яр. Сегодня набрала 12 литров. Ягода спелая», — рассказала Алена Кузнецова.
«Сезон открыт. Ягоды много, но еще зеленая. Петровка, Муромцевский тракт», — поделился Василий Малыхин.
«Сегодня открыла ягодный сезон. Насобирала „в развалочку“ за 2,5 часа 5 литров, успела до дождя. Полянки прежние, в сторону Красноярки. Попалось немного боровой земляники», — сообщила Ольга Юркова.
«И снова Сыропятский тракт порадовал», — рассказала Кристина Моткова и показала, сколько ягоды удалось собрать.
Ранее Город55 рассказывал, сколько стоит в Омске садовая земляника, также именуемая викторией.