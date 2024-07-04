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Расчистивший Гудийскую протоку Терека «Главрыбвод» спас экологию Республики Дагестан

Расчистивший Гудийскую протоку Терека «Главрыбвод» спас экологию Республики Дагестан

4 июля 2024, 18:48
Фото: Пресс-центр ФГБУ Главрыбвод
В настоящее время в Республике Дагестан за надлежащее состояние Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов и наполнение их водными биологическими ресурсами отвечает ФГБУ «Главрыбвод».

Водообеспечение этих водоемов осуществляется из Гудийской протоки реки Терек, из нее же осуществляется водозабор по Зенковскому, Ждановскому и Сиражудиновскому каналам. За данными каналами также осуществляет надзор Терско-Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод», пишет kp.ru.

В июле 2016 года из-за обильного паводка на реке Терек произошло их полное заиление. За последние пять лет Терско-Каспийский филиал смог расчистить эти каналы. В результате проведенных работ было расчищено более 1 млн куб. метров грунта. Но, по всей видимости, мер этих оказалось недостаточно, в водоемы поступило мало воды.

По словам первого заместителя начальника Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омара Микаилова, объем работ охватил участок длиной около 11,3 км — от самого начала Гудийской протоки до водозаборных сооружений Зенковского, Ждановского и Сиражудиновского водопитающих каналов. В ходе работ было изъято около 800 тыс. куб. метров ила. Данные работы выполнялись с помощью 12 экскаваторов, 25 самосвалов и 3 бульдозеров. Объем извлеченного грунта позволил соорудить канал длиной около 11 км от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Его пропускная способность составила 75 кубометров воды в секунду. Ширина канала — от 25 до 51 метра, а высота — около 1,5–2 м.

Сейчас работы по расчистке Гудийской протоки реки Терек завершены. Вода пошла в каналы. Они уже наполнились водой и понесли ее дальше — к нерестово-выростным водоемам. Благодаря проведенным мелиоративным мероприятиям сотрудникам филиала удалось восстановить водоснабжение и привести в нормативное и гидрологическое состояние Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы и сохранить этот ценный воспроизводственный участок.

Как отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, проведенная работа позволила решить эту критически важную для региона природоохранную задачу.

Эксперты в области мелиорации сообщают, что в аналогичных водных объектах работы необходимо проводить регулярно, а главное системно. Только такие меры позволят обеспечить своевременное восстановление водных биоресурсов в РФ.

#Общество
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