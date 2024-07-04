Расчистивший Гудийскую протоку Терека «Главрыбвод» спас экологию Республики Дагестан

По словам первого заместителя начальника Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омара Микаилова, объем работ охватил участок длиной около 11,3 км — от самого начала Гудийской протоки до водозаборных сооружений Зенковского, Ждановского и Сиражудиновского водопитающих каналов. В ходе работ было изъято около 800 тыс. куб. метров ила. Данные работы выполнялись с помощью 12 экскаваторов, 25 самосвалов и 3 бульдозеров. Объем извлеченного грунта позволил соорудить канал длиной около 11 км от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Его пропускная способность составила 75 кубометров воды в секунду. Ширина канала — от 25 до 51 метра, а высота — около 1,5–2 м.