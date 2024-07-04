Помощь пришла. В омском поселке проведут ремонт водопровода после судебных тяжб

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В региональной прокуратуре рассказали о судебном заседании по поводу проблем в Большереченском районе. Местным жителям приходилось терпеть регулярные остановки водоснабжения.
Трудности возникли в рабочем поселке Большеречье. Вода пропадала у жильцов домов на улицах Парковая и Коммунистическая. Происходило это из-за неоднократного ремонта на водопроводных сетях. Оказалось, что их износ составляет больше 85%.
Собственником водопроводных сетей является администрация Большереченского поселения и их пользователь — МУП «Большереченский коммунальный комплекс». Но никто капремонтом не занимался.
В дело пришлось вмешаться районному прокурору Николаю Иконюку. Он обратился в суд, чтобы обязать «Большереченский коммунальный комплекс» организовать капремонт на тех улицах. Требования были удовлетворены, так что скоро ответчик должен начать работы.