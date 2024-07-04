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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

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Updated Сегодня, 15:15

иллюстрация

Помощь пришла. В омском поселке проведут ремонт водопровода после судебных тяжб

4 июля 2024, 15:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В поселке Омской области проведут ремонт водопровода после судебных тяжб

Оказалось, что водопроводные сети просто латали, а капремонта никто не проводил.

В региональной прокуратуре рассказали о судебном заседании по поводу проблем в Большереченском районе. Местным жителям приходилось терпеть регулярные остановки водоснабжения.

Трудности возникли в рабочем поселке Большеречье. Вода пропадала у жильцов домов на улицах Парковая и Коммунистическая. Происходило это из-за неоднократного ремонта на водопроводных сетях. Оказалось, что их износ составляет больше 85%.

Собственником водопроводных сетей является администрация Большереченского поселения и их пользователь — МУП «Большереченский коммунальный комплекс». Но никто капремонтом не занимался.

В дело пришлось вмешаться районному прокурору Николаю Иконюку. Он обратился в суд, чтобы обязать «Большереченский коммунальный комплекс» организовать капремонт на тех улицах. Требования были удовлетворены, так что скоро ответчик должен начать работы.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Суд#Россия#Капремонт#Прокуратура Омской области#Водоснабжение#Новости
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