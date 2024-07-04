Жуткое зрелище. В Омске накажут пьяного водителя, по вине которого разбился таксист

Как выяснилось, утром 21 февраля обвиняемый выпил крепкий алкоголь и пиво, а затем решил поехать на кладбище, где были похоронены его родственники. Мужчина сел за руль «Лады Гранта» и на улице 1-й Трамвайной выехал на встречку, где влетел в «Ладу Калину». Отметим, что алкотектор показал 1,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.