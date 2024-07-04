Жуткое зрелище. В Омске накажут пьяного водителя, по вине которого разбился таксист

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В омской полиции сообщили, что завершено предварительное расследование уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Виновником аварии стал 36-летний омич. В результате ДТП погиб 25-летний водитель такси.
Как выяснилось, утром 21 февраля обвиняемый выпил крепкий алкоголь и пиво, а затем решил поехать на кладбище, где были похоронены его родственники. Мужчина сел за руль «Лады Гранта» и на улице 1-й Трамвайной выехал на встречку, где влетел в «Ладу Калину». Отметим, что алкотектор показал 1,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В результате аварии водитель «Лады Калины» получил серьезные травмы и через два дня скончался в больнице. К счастью, пассажир этой машины не пострадал.
Сейчас материалы дела передали в Ленинский районный суд. Теперь обвиняемому грозит реальный срок — от 5 до 12 лет (часть 4 статьи 264 УК РФ).
Напомним, вчера в городе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на перекрестке 24-й Северной и 11-й Амурской. Очевидцы утверждают, что первое ДТП спровоцировало второе.