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место ДТП

Жуткое зрелище. В Омске накажут пьяного водителя, по вине которого разбился таксист

4 июля 2024, 08:37
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

В Омске осудят пьяного водителя, по вине которого разбился молодой таксист

Пьяный омич сел за руль и вылетел на встречку, где врезался в другую легковушку. В результате ДТП 25-летний таксист получил серьезные травмы и спустя пару дней умер.

В омской полиции сообщили, что завершено предварительное расследование уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Виновником аварии стал 36-летний омич. В результате ДТП погиб 25-летний водитель такси.

Как выяснилось, утром 21 февраля обвиняемый выпил крепкий алкоголь и пиво, а затем решил поехать на кладбище, где были похоронены его родственники. Мужчина сел за руль «Лады Гранта» и на улице 1-й Трамвайной выехал на встречку, где влетел в «Ладу Калину». Отметим, что алкотектор показал 1,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В результате аварии водитель «Лады Калины» получил серьезные травмы и через два дня скончался в больнице. К счастью, пассажир этой машины не пострадал.

Сейчас материалы дела передали в Ленинский районный суд. Теперь обвиняемому грозит реальный срок — от 5 до 12 лет (часть 4 статьи 264 УК РФ).

Напомним, вчера в городе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на перекрестке 24-й Северной и 11-й Амурской. Очевидцы утверждают, что первое ДТП спровоцировало второе.

В Омске произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей
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