Неутешительная статистика. Уровень смертности в Омске продолжил набирать обороты

Ранее Город55 рассказывал, что за последние десять лет в нашем регионе рождаемость сократилась почти в два раза. В 2014 году был достигнут пик рождаемости — тогда на свет появилось 29,7 тысячи малышей. А в прошлом году этот показатель составил всего 15,1 тысячи новорожденных, что является самым низким значением за эти годы.