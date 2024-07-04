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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

иллюстрация

Неутешительная статистика. Уровень смертности в Омске продолжил набирать обороты

4 июля 2024, 07:38
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Уровень смертности в Омской области почти в два раза превысил рождаемость

В нашем регионе смертность значительно превышает рождаемость. В некоторых районах за месяц появляется на свет всего 2-3 ребенка.

Главное государственно-правовое управление региона обнародовало статистику ЗАГСов о количестве смертей и рождений за первое полугодие 2024 года. Как и в предыдущие месяцы, число умерших в нашем регионе значительно превышает количество новорожденных.

Так, за период с января по июнь в Омской области зарегистрировали 12 500 смертей, а родилось почти в 1,8 раза меньше детей — 7 000. В сельских районах больше всего смертей зафиксировали в Тарском районе — 361 летальный исход, на втором месте Калачинский с 300 смертями и Исилькульский — 279.

Согласно статистике, больше всего смертей среди горожан зарегистрировано в Центральном и Кировском округах. В июне в Центральном округе ЗАГСы зарегистрировали 358 актов о смерти, а на Левобережье — 291.

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Фото: Статистика ЗАГСов

Отметим, что острее всего проблема рождаемости стоит в отдаленных районах области. Например, в июне в Усть-Ишиме родились три малыша, в Седельниково и Колосовке — по четыре ребенка. По итогам первого полугодия ситуация в Большеуковском районе и Седельниково остается напряженной. В первом районе за шесть месяцев родилось всего 19 детей, во втором — 21.

За первые шесть месяцев 2024 года в омских роддомах появилось на свет 4,7 тысячи малышей. Наибольшее количество детей — 1,1 тысячи — родились в Центральном округе города. Меньше всего малышей — 595 — родилось в Ленинском округе.

Ранее Город55 рассказывал, что за последние десять лет в нашем регионе рождаемость сократилась почти в два раза. В 2014 году был достигнут пик рождаемости — тогда на свет появилось 29,7 тысячи малышей. А в прошлом году этот показатель составил всего 15,1 тысячи новорожденных, что является самым низким значением за эти годы.

Ничего нового. В Омской области смертность почти в 2 раза превысила рождаемость
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