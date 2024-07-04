КМСП: Компании РФ закупили у самозанятых на 4,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как сообщают «Известия», в Корпорации МСП отметили, что объем закупок в текущем году увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил повышенный интерес самозанятых к участию в закупках по федеральному закону № 223-ФЗ. Также выросло количество самозанятых, поставляющих товары и услуги, — на сегодняшний день их число превышает 5 тысяч, рост показателя составил 25%.
Исаевич добавил, что наибольшим спросом пользуются вспомогательные услуги, которые связаны с финансовым посредничеством и страхованием, — их закупили на сумму 1,26 миллиарда рублей, услуги в творчестве и сфере развлечений — сумма закупок составила 0,31 миллиарда рублей, а также профессиональные, научные и технические услуги — показатель равен 0,28 миллиарда. В пятерку лидеров также вошли маркетинговые услуги и услуги по анализу конъюнктуры рынка — совершены закупки на сумму 0,27 миллиарда, а также специализированные строительные работы — 0,26 миллиарда рублей.
По результатам первого полугодия текущего года рейтинг по объему закупок у самозанятых среди регионов возглавила Курская область, где закупки у самозанятых оцениваются в сумму 0,85 миллиарда рублей, по Москве показатель 0,79 миллиарда, в Подмосковье самозанятые реализовали товары и услуги на сумму 0,31 миллиарда рублей. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург с показателем 0,22 миллиарда рублей и Свердловская область — 0,17 миллиарда рублей.