КМСП: Компании РФ закупили у самозанятых на 4,5 млрд рублей

Исаевич добавил, что наибольшим спросом пользуются вспомогательные услуги, которые связаны с финансовым посредничеством и страхованием, — их закупили на сумму 1,26 миллиарда рублей, услуги в творчестве и сфере развлечений — сумма закупок составила 0,31 миллиарда рублей, а также профессиональные, научные и технические услуги — показатель равен 0,28 миллиарда. В пятерку лидеров также вошли маркетинговые услуги и услуги по анализу конъюнктуры рынка — совершены закупки на сумму 0,27 миллиарда, а также специализированные строительные работы — 0,26 миллиарда рублей.