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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:27

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Каждый пятый. 1500 выпускников из Омской области решили пересдать ЕГЭ

4 июля 2024, 06:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

1500 выпускников из Омской области 4 и 5 июля решили пересдать ЕГЭ

В этом году основные дни пересдачи ЕГЭ выпали на 4 и 5 июля. В региональном минобре сообщили, сколько выпускников воспользовались возможностью улучшить свои результаты.

4 и 5 июля в Омской области проходит пересдача ЕГЭ. Нововведение ввели в 2024 году по предложению Владимира Путина для того, чтобы выпускники могли улучшить свои результаты. Теперь 11-классникам не надо ждать целый год, а можно выбрать любой один предмет и пересдать его до конца приемной кампании в вузах.

В областном минобре в ответ на официальный запрос Города55 сообщили, что в этом году пересдать экзамены решили 1500 выпускников.

«Сдавать они намерены русский, английский языки, химию, физику, обществознание, информатику, профильную и базовую математику, биологию, историю, географию и литературу», — добавили в профильном министерстве.

Результаты пересдачи станут известны к 17 июля, после этого предыдущий результат по выбранному для пересдачи предмету аннулируют.

Всего же ЕГЭ в Омской области, как ранее рассказывал министр образования Иван Кротт, сдавали 8000 человек, из них 4413 одиннадцатиклассников — это выпускники школ города Омска.

Три омских выпускницы сдали ЕГЭ на 200 баллов
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Образование#Омск#Омская область#Министерство образования#Школьники#Выпускники#ЕГЭ#Новости#Экзамены#Сдача ЕГЭ#Пересдача
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