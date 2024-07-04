Каждый пятый. 1500 выпускников из Омской области решили пересдать ЕГЭ

4 и 5 июля в Омской области проходит пересдача ЕГЭ. Нововведение ввели в 2024 году по предложению Владимира Путина для того, чтобы выпускники могли улучшить свои результаты. Теперь 11-классникам не надо ждать целый год, а можно выбрать любой один предмет и пересдать его до конца приемной кампании в вузах.