Готовят отличников. В каких школах Омской области учились 100-балльники по ЕГЭ

Отличники по ЕГЭ в этом году, кстати, есть не только в Омске (хоть там их и большинство), но и в районах. Так выпускник Ильичевской школы Москаленского района единственный набрал 100 баллов по географии. Русский язык на «отлично» написали 11-классники из Тарской школы №2, Саргатского лицея, Горьковского школы и Называевской гимназии. Профильную математику на 100 баллов сдал выпускник Новосанжаровской школы Русско-Полянского района, а историю — ученики Черлакской гимназии и Марьяновской школы №1.