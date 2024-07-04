Готовят отличников. В каких школах Омской области учились 100-балльники по ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В 2024 году в Омской области уже 52 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, причем три одиннадцатиклассницы из школы №135 и центра развития одаренности №117 смогли повторить свой успех дважды. Поэтому 100-балльных работ в регионе 55.
Город55 выяснил, в каких школах учились выпускники, сумевшие набрать 100 баллов по ЕГЭ. В топ-5 школ с самым большим количеством «выпускников-отличников» вошли:
Также два выпускника Кадетского корпуса сдали ЕГЭ по истории и профильной математике на 100 баллов.
Отличники по ЕГЭ в этом году, кстати, есть не только в Омске (хоть там их и большинство), но и в районах. Так выпускник Ильичевской школы Москаленского района единственный набрал 100 баллов по географии. Русский язык на «отлично» написали 11-классники из Тарской школы №2, Саргатского лицея, Горьковского школы и Называевской гимназии. Профильную математику на 100 баллов сдал выпускник Новосанжаровской школы Русско-Полянского района, а историю — ученики Черлакской гимназии и Марьяновской школы №1.
Напомним, что больше всего 100-балльных работ в 2024-м было по русскому языку (22), профильной математике (13) и литературе (9).