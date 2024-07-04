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Готовят отличников. В каких школах Омской области учились 100-балльники по ЕГЭ

4 июля 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, в каких школах Омской области учились 100-балльники по ЕГЭ

В 2024 году экзамены на 100 баллов, по последним данным минобразования, сдали 52 выпускника.

В 2024 году в Омской области уже 52 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, причем три одиннадцатиклассницы из школы №135 и центра развития одаренности №117 смогли повторить свой успех дважды. Поэтому 100-балльных работ в регионе 55.

Город55 выяснил, в каких школах учились выпускники, сумевшие набрать 100 баллов по ЕГЭ. В топ-5 школ с самым большим количеством «выпускников-отличников» вошли:

  • Образовательный центр развития одаренности №117 на Андрианова — 13 стобалльных работ;
  • Лицей №64 на Чкалова — 8 работ;
  • Гимназия №140 на Дмитриева — 3 работы;
  • Школа №135 на Дмитриева — 3 работы;
  • Лицей №149 на бульваре Заречный — 3 работы.

Также два выпускника Кадетского корпуса сдали ЕГЭ по истории и профильной математике на 100 баллов.

Отличники по ЕГЭ в этом году, кстати, есть не только в Омске (хоть там их и большинство), но и в районах. Так выпускник Ильичевской школы Москаленского района единственный набрал 100 баллов по географии. Русский язык на «отлично» написали 11-классники из Тарской школы №2, Саргатского лицея, Горьковского школы и Называевской гимназии. Профильную математику на 100 баллов сдал выпускник Новосанжаровской школы Русско-Полянского района, а историю — ученики Черлакской гимназии и Марьяновской школы №1.

Напомним, что больше всего 100-балльных работ в 2024-м было по русскому языку (22), профильной математике (13) и литературе (9).

Каждый пятый. 1500 выпускников из Омской области решили пересдать ЕГЭ
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Образование#Омск#Омская область#Министерство образования#Школа#Школьники#Выпускники#ЕГЭ#Новости#Экзамены#Сдача ЕГЭ
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