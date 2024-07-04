Экономически активные россияне отмечают рост уровня стресса на работе

Согласно результатам опроса, в 2024 году 42% участников оценили свой текущий уровень стресса на уровне 7 баллов и выше по 10-балльной шкале. В прошлом 2023 году таких было 36%. Работодатели считают, что нагрузка на каждого работника растет прежде всего из-за нехватки персонала и, как следствие, увеличения объема работы для каждого сотрудника. 55% руководителей, участвовавших в опросе, считают, что основной причиной стресса у сотрудников является большой объем рабочих обязанностей. На втором месте по этому списку источников находятся личные проблемы подчиненных (48%), а на третьем — атмосфера в коллективе (40%), пишет sibdepo.ru.