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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Экономически активные россияне отмечают рост уровня стресса на работе

4 июля 2024, 12:02
Больше половины (56%) работающих в России людей отметили, что уровень напряжения на работе в 2023 году вырос.

Сегодня около каждого третьего посетителя психолога — человек со следами эмоционального истощения или хронической усталости, которые связаны преимущественно с продолжительным стрессом на работе, отмечает Ольга Щербакова, член научной комиссии факультета психологии СПбГУ.

Согласно результатам опроса, в 2024 году 42% участников оценили свой текущий уровень стресса на уровне 7 баллов и выше по 10-балльной шкале. В прошлом 2023 году таких было 36%. Работодатели считают, что нагрузка на каждого работника растет прежде всего из-за нехватки персонала и, как следствие, увеличения объема работы для каждого сотрудника. 55% руководителей, участвовавших в опросе, считают, что основной причиной стресса у сотрудников является большой объем рабочих обязанностей. На втором месте по этому списку источников находятся личные проблемы подчиненных (48%), а на третьем — атмосфера в коллективе (40%), пишет sibdepo.ru.

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