Диетолог Микитюк рассказала, что нельзя употреблять беременным

По мнению специалиста, такой тип питания, особенно алкоголь, фастфуд и продукты с трансжирами, практически лишены полезных веществ, таких как витамины и минералы. Людмила Микитюк подчеркнула, что важно включать в рацион беременных больше свежих овощей и фруктов.