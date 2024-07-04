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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Диетолог Микитюк рассказала, что нельзя употреблять беременным

4 июля 2024, 05:37
Во время беременности рекомендуется избегать употребления пищи, которая может нанести вред будущему малышу. Эксперт по питанию Людмила Микитюк подчеркнула, что определенные продукты могут вызвать нежелательные последствия для развития плода.

Она отметила, что необходимо исключить из рациона беременных самые вредные продукты: алкоголь, фастфуд, продукты с трансжирами, табак и его производные, пищу, содержащую значительное количество витамина Е, сырые продукты (яйца, рыба, моллюски), непастеризованное молоко и крепкий кофе, пишет sibdepo.ru.

По мнению специалиста, такой тип питания, особенно алкоголь, фастфуд и продукты с трансжирами, практически лишены полезных веществ, таких как витамины и минералы. Людмила Микитюк подчеркнула, что важно включать в рацион беременных больше свежих овощей и фруктов.

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