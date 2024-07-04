Диетолог Микитюк рассказала, что нельзя употреблять беременным

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Она отметила, что необходимо исключить из рациона беременных самые вредные продукты: алкоголь, фастфуд, продукты с трансжирами, табак и его производные, пищу, содержащую значительное количество витамина Е, сырые продукты (яйца, рыба, моллюски), непастеризованное молоко и крепкий кофе, пишет sibdepo.ru.
По мнению специалиста, такой тип питания, особенно алкоголь, фастфуд и продукты с трансжирами, практически лишены полезных веществ, таких как витамины и минералы. Людмила Микитюк подчеркнула, что важно включать в рацион беременных больше свежих овощей и фруктов.