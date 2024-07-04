gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Брыксин объяснил необходимость законодательно предоставить льготы спортсменам

Брыксин объяснил необходимость законодательно предоставить льготы спортсменам

4 июля 2024, 16:39
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами на Олимпиаде в Париже. Они могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. Как сообщает ТАСС, согласие на участие в Играх подтвердил 21 спортсмен.

Эта информация актуальна на 4 июля.

Ранее российские борцы завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры, однако в списке, опубликованном международной организацией, отсутствуют ключевые спортсмены: например, чемпионы Олимпиады Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков и двукратный бронзовый призер Сергей Семенов, сообщает newizv.ru.

Александр Брыксин, сенатор, президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, отметил, что из 16 лицензированных олимпийцев документы от МОК получили только 10 борцов.

Он подчеркнул, что государство должно поддерживать спортсменов, которые из-за санкций не могут участвовать в международных соревнованиях. Сенатор еще в прошлом году предложил внести изменения в закон об образовании, чтобы лучшие спортсмены могли получать высшее образование по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

Александр Брыксин отметил, что высококлассные спортсмены обладают большим потенциалом для тренерской и функциональной работы, но не всегда имеют возможность поступить в профильные вузы. Это может привести к тому, что завершившие карьеру спортсмены не будут готовы передавать свой опыт.

По инициативе сенатора победителям международных соревнований предлагается предоставлять преференции при поступлении в вузы. Например, такими соревнованиями могли бы стать Всемирные игры дружбы, Игры будущего и Игры стран БРИКС, успешно проведенные в Казани в июне 2024 года.

#Общество
Подпишитесь
Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
Сегодня, 11:24
Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной
Сегодня, 12:58
Сезон открыт. Омичи рассказали, где можно собрать лесную землянику
Сегодня, 09:27
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
Сегодня, 03:30
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
Сегодня, 04:24
Шок. Земля рухнула. В Омской области мальчик умер на прогулке по берегу Иртыша
Сегодня, 12:01