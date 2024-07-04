Брыксин объяснил необходимость законодательно предоставить льготы спортсменам

Он подчеркнул, что государство должно поддерживать спортсменов, которые из-за санкций не могут участвовать в международных соревнованиях. Сенатор еще в прошлом году предложил внести изменения в закон об образовании, чтобы лучшие спортсмены могли получать высшее образование по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.