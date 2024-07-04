Брыксин объяснил необходимость законодательно предоставить льготы спортсменам

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Эта информация актуальна на 4 июля.
Ранее российские борцы завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры, однако в списке, опубликованном международной организацией, отсутствуют ключевые спортсмены: например, чемпионы Олимпиады Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков и двукратный бронзовый призер Сергей Семенов, сообщает newizv.ru.
Александр Брыксин, сенатор, президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, отметил, что из 16 лицензированных олимпийцев документы от МОК получили только 10 борцов.
Он подчеркнул, что государство должно поддерживать спортсменов, которые из-за санкций не могут участвовать в международных соревнованиях. Сенатор еще в прошлом году предложил внести изменения в закон об образовании, чтобы лучшие спортсмены могли получать высшее образование по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
Александр Брыксин отметил, что высококлассные спортсмены обладают большим потенциалом для тренерской и функциональной работы, но не всегда имеют возможность поступить в профильные вузы. Это может привести к тому, что завершившие карьеру спортсмены не будут готовы передавать свой опыт.
По инициативе сенатора победителям международных соревнований предлагается предоставлять преференции при поступлении в вузы. Например, такими соревнованиями могли бы стать Всемирные игры дружбы, Игры будущего и Игры стран БРИКС, успешно проведенные в Казани в июне 2024 года.