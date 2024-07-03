Зарегистрирован препарат для лечения рака простаты в России

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Он создан на основе радия хлорида (223Ra). Этот препарат способен аккумулироваться в костях и направленно воздействовать на участки метастаз и минимизировать повреждение здоровых тканей, пишу ИА «Амител».
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что этот препарат является передовым методом лечения. Его эффективность подтверждена результатами проведенных исследований как до, так и после клинических испытаний в крупных медицинских центрах мира.
По своей структуре радий-223 очень похож на кальций и также скапливается в области костей, где чаще всего возникают метастазы при различных формах рака. Именно поэтому его еще называют «убийцей метастазов».