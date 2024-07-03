gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Зарегистрирован препарат для лечения рака простаты в России

3 июля 2024, 07:53
В России зарегистрировали новый препарат, который помогает в борьбе с раком предстательной железы.

Он создан на основе радия хлорида (223Ra). Этот препарат способен аккумулироваться в костях и направленно воздействовать на участки метастаз и минимизировать повреждение здоровых тканей, пишу ИА «Амител».

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что этот препарат является передовым методом лечения. Его эффективность подтверждена результатами проведенных исследований как до, так и после клинических испытаний в крупных медицинских центрах мира.

По своей структуре радий-223 очень похож на кальций и также скапливается в области костей, где чаще всего возникают метастазы при различных формах рака. Именно поэтому его еще называют «убийцей метастазов».

Подпишитесь
Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
Сегодня, 03:50
Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
Сегодня, 09:37
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
Сегодня, 03:58
По собственному желанию. Глава райцентра в Омской области досрочно ушел в отставку
Сегодня, 07:13
Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах
Сегодня, 05:36
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
Вчера, 06:51