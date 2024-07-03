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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

иллюстрация

Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта

3 июля 2024, 03:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, кто будет руководить городским электротранспортом после Фролова

На официальном сайте предприятия появилась информация о новом руководстве. Теперь исполняющим обязанности директора предприятия, ответственного за работу троллейбусов и трамваев, назначен Вадим Филонов.

На официальном сайте МП Омска «Электрический транспорт» появились свежие данные о руководстве. По состоянию на среду, 3 июля, исполняющим обязанности директора предприятия, ответственного за работу троллейбусов и трамваев, является Вадим Филонов.

свежие данные о руководствесвежие данные о руководстве
свежие данные о руководстве
Фото: Официальный сайт МП Омска «Электрический транспорт»

Заметим, что у нового руководителя электрического транспорта есть полный тезка — Филонов Вадим Вячеславович. В январе этого года он возглавил недавно созданное ООО «Омский региональный экологический оператор». Учредителями компании стали «Российский экологический оператор» и «Агентство развития и инвестиций Омской области».

В пресс-службе областного правительства рассказали Городу55, что новая компания будет заниматься развитием экономики замкнутого цикла в Омской области. Она создаст мощности для утилизации вторичных материальных ресурсов. Главная цель компании — привлечь инвестиции в отрасль по переработке сырья, которое получают из отходов.

Также добавим, что до этого Вадим Филонов, представитель «Экологического оператора», временно исполнял обязанности руководителя Государственного унитарного предприятия ДНР «Логистический центр».

Напомним, что в понедельник, 1 июля, бывший временно исполняющий обязанности главы Омска Сергей Фролов ушел на заслуженный отдых. С 2021 года Фролов возглавлял предприятие «Электрический транспорт», а с 2022 года он был избран депутатом Омского городского Совета и возглавил комитет по вопросам ЖКХ. Пока неизвестно, откажется ли он также от депутатского мандата в связи со своим уходом на отдых.

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