Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
На официальном сайте МП Омска «Электрический транспорт» появились свежие данные о руководстве. По состоянию на среду, 3 июля, исполняющим обязанности директора предприятия, ответственного за работу троллейбусов и трамваев, является Вадим Филонов.
Заметим, что у нового руководителя электрического транспорта есть полный тезка — Филонов Вадим Вячеславович. В январе этого года он возглавил недавно созданное ООО «Омский региональный экологический оператор». Учредителями компании стали «Российский экологический оператор» и «Агентство развития и инвестиций Омской области».
В пресс-службе областного правительства рассказали Городу55, что новая компания будет заниматься развитием экономики замкнутого цикла в Омской области. Она создаст мощности для утилизации вторичных материальных ресурсов. Главная цель компании — привлечь инвестиции в отрасль по переработке сырья, которое получают из отходов.
Также добавим, что до этого Вадим Филонов, представитель «Экологического оператора», временно исполнял обязанности руководителя Государственного унитарного предприятия ДНР «Логистический центр».
Напомним, что в понедельник, 1 июля, бывший временно исполняющий обязанности главы Омска Сергей Фролов ушел на заслуженный отдых. С 2021 года Фролов возглавлял предприятие «Электрический транспорт», а с 2022 года он был избран депутатом Омского городского Совета и возглавил комитет по вопросам ЖКХ. Пока неизвестно, откажется ли он также от депутатского мандата в связи со своим уходом на отдых.