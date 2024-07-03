Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта

Напомним, что в понедельник, 1 июля, бывший временно исполняющий обязанности главы Омска Сергей Фролов ушел на заслуженный отдых. С 2021 года Фролов возглавлял предприятие «Электрический транспорт», а с 2022 года он был избран депутатом Омского городского Совета и возглавил комитет по вопросам ЖКХ. Пока неизвестно, откажется ли он также от депутатского мандата в связи со своим уходом на отдых.