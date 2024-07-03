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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В российском регионе приставы привезли женщину в отделение и откачали ее

3 июля 2024, 07:10
В городе Юрга судебные приставы оказали неотложную помощь местной жительнице, которая задолжала крупную сумму. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Женщина и ее супруг долгое время уклонялись от уплаты алиментов на содержание своего ребёнка. Они получали повестки от судебных приставов, но игнорировали их.

Сотрудники ФССП выехали по месту жительства женщины и принудительно доставили её в отделение. Когда они прибыли на место, женщине стало плохо: она почувствовала тошноту, потеряла равновесие и упала в обморок, пишет sibdepo.ru.

Судебные приставы оперативно оказали ей первую помощь. Они уложили женщину на скамейку и повернули её набок, чтобы обеспечить свободное дыхание.

Пока ехала скорая помощь, приставы следили за состоянием женщины.

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