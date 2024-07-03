В российском регионе приставы привезли женщину в отделение и откачали ее

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Женщина и ее супруг долгое время уклонялись от уплаты алиментов на содержание своего ребёнка. Они получали повестки от судебных приставов, но игнорировали их.
Сотрудники ФССП выехали по месту жительства женщины и принудительно доставили её в отделение. Когда они прибыли на место, женщине стало плохо: она почувствовала тошноту, потеряла равновесие и упала в обморок, пишет sibdepo.ru.
Судебные приставы оперативно оказали ей первую помощь. Они уложили женщину на скамейку и повернули её набок, чтобы обеспечить свободное дыхание.
Пока ехала скорая помощь, приставы следили за состоянием женщины.